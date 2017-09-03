正新輪胎釀空汙30年 居民控：臭得睡不著
正新橡膠是華人最大輪胎製造公司，也是全球第9大輪胎製造商，但在彰化的工廠卻因汙染嚴重被當地民眾陳情抗議。總統府資政吳晟以「溪州鄉民的積怨」為題向媒體投書，稱30年來，鄉民活在惡臭空氣之中苦不堪言。
正新橡膠全自動化廠房觸角伸向海內外，創造經濟奇蹟，又被稱為「黑色甜甜圈」，為業者帶來甜頭，正新在國際上名氣更是響亮。但卻帶給廠區附近居民大問題，溪州鄉的家家戶戶裝上氣密窗防惡臭，老人家說，假使不關窗根本睡不著。
正新輪胎溪州廠固定汙染源操作許可證下周日就要到期，業者送件申請展延，但吳晟說，這三年來正新溪州廠被環保局開出3張空汙罰單，一共30萬，光是去年正新淨利就有133億，根本不符比例。
假使這次展延許可未通過，對正新來說無非是一大衝擊，截稿前還無法聯繫上業者說法，但正新高層則說，絕對有誠意改善，並投注兩億多元資金，希望能改善空汙問題。
(中天)
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