金磚峰會 習近平：一帶一路非地緣政治工具

大陸國家主席習近平3日在廈門進行金磚工商論壇開幕式演講，強調大陸將堅定不移走向和平發展道路，也指出共建「一帶一路」的倡議不是地緣政治工具，而是務實合作平台；不是對外援助計畫，而是共商共建共享的聯動發展，相信共建「一帶一路」，將為各國實現合作共贏搭建新的平台，也為落實2030年可持續發展的議程創造新的機遇。

(旺報)