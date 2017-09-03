北韓核試污染東北 陸官媒狠嗆：中朝關係不復存在!
北韓今（3）日上午偵測到規模6.3地震，北韓官方下午宣布，試爆氫彈取得「完全成功」。對此，大陸官媒《環球時報》刊出社評〈中國該如何應對朝鮮新核試〉，警告北韓若讓核試污染東北，那麼中朝關係目前框架將不復存在。
北韓證實今早試爆完成氫彈試爆，為2006年以來的第6次核試，國寶女主播李春姬報導事件時，激昂稱許此次測試取得「完美成功」。陸官媒《環球時報》指出，中國面對這複雜態勢須保持高度冷靜，並從國家利益出發，採取最適當的措施。
社評指出，中國東北安全為第一考量，盼平壤先前絕不造成核洩漏的保證，不僅是說說而已。一旦核試驗汙染中國東北，將觸動中方底線，屆時中朝關係目前框架將不復存在。以現況而言，中方儘管對北韓核試感到憤怒，但仍要避免走向美韓激進路線，不輕易對朝實施全面極端制裁手段。
另外，文章也提到，朝鮮議題對於中國這等大國而言，不會是注意力的全部，「中國社會在保持多元豐富的同時有著高度的凝聚力，什麼樣的挑戰都無法撼動我們」。
(中時電子報)
文章來源：環球網
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