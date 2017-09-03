吃燒酒雞拒攔檢，害警車被撞爛

屏東潮州潘姓駕駛酒駕逃逸，警車追了1公里後擦撞潘男駕駛車輛，警車撞上路旁電線桿，車頭嚴重受損。（潘建志翻攝）

屏東潮州潘姓駕駛酒駕逃逸，警車追了1公里後擦撞潘男駕駛車輛，自小客車撞上路旁民宅。（潘建志翻攝）

潮州警分局長蘇玉坪（右）至安泰醫院慰問受傷義警同仁陳冠群。（潘建志翻攝）

屏東潮州潘姓駕駛因開車前吃了燒酒雞，路上遇警察攔檢，竟加速逃逸。警車追了1公里後擦撞潘男的車輛，兩車失控分別撞上路旁民宅及電線桿，車頭嚴重受損，所幸未波及路人，潘男及警車上的員警及義警只有輕傷，沒有生命危險。

昨天深夜，潮州警分局光華派出所巡佐蒲建光、警員鍾煜權，及義警陳冠群駕駛巡邏車，行經潮州鎮永坤路段時，發現1輛自小客車左右飄移、行車不穩，因此開啟警示燈、警報器上前示意駕駛停車攔檢，沒想到駕駛竟直踩油門逃逸。

兩車追逐約1公里在光春路段發生擦撞，來不及踩煞車，自小客擦撞到路旁民宅鐵門，轉了兩圈才停止，巡邏車則撞擊路旁電桿，車頭幾乎全毀，所幸當時已深夜，未波及其他車輛及路人。

警方調查，駕駛的42歲潘男有公共危險及竊盜前科，同車的賴姓女友向警方表示，「開車前有聚餐吃了燒酒雞。」賴女沒受傷，潘男則有多處擦傷且頭部有撕裂傷，送醫觀察無大礙，抽血酒測值達1.12gm，已達爛醉程度。

巡邏車駕駛員警鍾煜權身上有多處擦傷，同車的蒲建光有多處擦傷及頸部不適，義警陳冠群則稍有嘔吐，疑有輕微腦震盪，目前仍在潮州安泰醫院觀察診治中。警方訊後，將潘男依妨礙公務及公共危險罪送辦。

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(中時)