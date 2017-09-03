日本首相聲明 將加強與美、韓、中、俄合作抵制北韓

日本政府3日下午發表內閣總理大臣(首相)聲明，內容如下:

1.日本氣象廳今天下午0點31分左右探測到震央在北韓附近，可能是非自然地震的地震波。綜合分析各種情報的結果，日本政府研判是北韓實施了核子試驗。

2.包括我國在內的相關各國以及國際社會要求北韓，完全遵守至今的相關聯合國安理會決議，並譴責北韓反覆進行核子試驗及試射彈道飛彈等挑釁行動，並要求北韓放棄彈道飛彈。北韓今年已連續強行試射彈道飛彈等，聯合國安理會一再強烈譴責。在這樣的情形下，這次北韓強行進行核試，我國絕對不容許。

3.北韓包含這次已連續6次強行進行核試，包括7月兩次試射洲際(ICBM)彈道飛彈，8月試射越過日本上空的彈道飛彈在內，今年已試射10枚以上，可搬運大規模毀滅性武器的彈道飛彈，其能力正在增強中。北韓的核武、飛彈開發，對我國(日本)的安全是更重大且緊迫的新階段威脅，明顯地損及區域及國際社會的和平與安全。

此次北韓進行核試乃一再明顯違反聯合國安理會決議，對以核武不擴散條約(NPT)為中心的國際裁軍、核不擴散體制是重大的挑戰，同時也違反《日北平壤宣言》及六方會談共同聲明。我國已向北韓嚴重抗議，並用最強烈的言語堅決譴責。

4. 我國目前正在協調，若北韓進一步進行核試，將以已表明採取更重要措施的聯合國安理會決議第2371號為前提，敦促聯合國安理會儘快展開協商。再次強烈要求北韓即刻且完全履行相關聯合國安理會決議，同時概括性地解決綁架、核武、飛彈等諸懸案的問題。

5.我國將不斷地採取必要的態勢，做好萬全的準備，以防止不測的事態發生。日本政府將繼續徹底蒐集、分析包括此次核試在內的北韓形勢，同時與美國等緊密合作，確保我國的和平與安全，確保國民的安全、安心。關於核試的輻射物質對我國的影響，將以政府的輻射能對策聯絡會議為中心，與相關各國合作全力加強監測的態勢。

我國將確實實施包含今年7月及8月我國採取的單獨措施以及根據聯合國安理會決議的措施。此外，將更進一步加強與以美國、南韓、中國及俄羅斯為首的相關各國及國際社會的合作，以確保聯合國安理會決議第2371號及相關聯合國安理會決議的實效性，並研究包括聯合國安理會進一步對應在內的北韓因應對策。

(中時)