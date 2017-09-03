阿里山餐廳氣爆意外 父子2人受傷送醫

卡式瓦斯爐疑似氣爆燒得焦黑扭曲變形。（廖素慧翻攝）

阿里山森林遊樂區一家餐廳疑似使用不慎,使卡式瓦斯爐氣爆炸開。（廖素慧翻攝）

阿里山森林遊樂區商店街一家餐廳今天下午4時許，員工用餐時使用卡式瓦斯爐，疑似罐裝瓦斯外洩，突然發生氣爆，餐廳負責人蔡姓男子及其12歲兒子臉部燒燙傷，阿里山消防分隊正緊急送往嘉基醫院燒燙傷中心急救的途中。

嘉義縣消防局阿里山分隊下午4時許獲報，出動人車趕到現場，蔡姓負責人及其兒子的臉部各有3%、5%的二度燒傷，瓦斯爐炸開，扭曲變形，底部焦黑，瓦斯罐爆出爐外，現場一片狼藉，員工及附近鄰居聽到巨大聲響，也被七凌八亂的現場嚇壞了。

分隊長黃建哲表示，現場有3、4個卡式瓦斯爐都在使用，其中1個氣爆，初步研判可能是瓦斯罐的瓦斯外洩導致，確實原因須待進一步調查。

(中時)