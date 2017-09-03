許歷農不再反共 網友籲：讓台灣跟著大陸拚經濟

前國防部總政治作戰部主任許歷農。（陳君瑋攝）

前國防部總政治作戰部主任許歷農昨(2)日發出公開信，說明他「不再反共」，理由是今日的中國大陸強調經濟發展，對岸同胞生活不再水深火熱，唯有選擇兩岸統一才是「互利雙贏」的方案。新黨主席郁慕明對於「許老爹」不卑不亢，坦然發表公開文章說出真心話，表示支持。

郁慕明下午在臉書PO文指出，在新黨脫離國民黨創黨之初，許歷農是第一位公開加入的上將，給予他們最及時的支持與鼓舞。今日是抗戰勝利紀念日，亦為中華民國軍人節，但是在黃鐘毀棄、瓦釜雷鳴的當下，「中華民國」早已名存實亡，「國軍」在台灣更早被羞辱到體無完膚！他認為，許老爹以近百歲高齡，見證中華民國的質變與中共的改革開放，他貼出公開信內文，接受各界討論。

然而，當年的軍中反共思想陣營的主導者，如今卻不反共改促統，引起網路上兩極評論。支持的網友說道「這是有『前瞻』的遠見」、「老共在搞經濟，讓大陸人民富起來，民進黨搞族群鬥爭，讓軍公教勞彼此仇視」、「民進黨的政治人物，就是一群搞台式文革的無恥無情之動物！中華民族是最大公約數，台獨最終祗是中華民族歷史長河中的小插曲而己！」、「中國大陸這三十年來已經改變得非常多了。若還堅持地要用三十年前的眼光來看對岸，那就真的是太落伍了」。

也有網友留言酸「自己吃台灣的，用台灣的，叫別人和中國統一，自己在旁邊看」、「許歷農還是中華民國國民嗎？不捍衛中華民國了嗎？」

(中時電子報)