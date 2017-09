麥特戴蒙爆氣了！揭露川普用賤招硬客串電影

麥特戴蒙爆料,川普用大樓拍攝許可權,換取客串電影的曝光機會。(達志影像)

美國現任總統「狂人」唐納川普(Donald Trump),行事作風大膽激進,從不知「合宜」為何物,充滿爭議的言行惹怒不少人,其中不乏好萊塢大明星,例如能導能演的一線紅星麥特戴蒙(Matt Damon),他近來受訪,談到川普選上總統前,很愛在電影裡尬一角,對此麥特爆氣披露,川普最愛用自己大樓的拍攝權,換取曝光機會,行為讓人不齒。

美國總統川普從過去到現在都是一個喜歡搶鏡的人,還沒進入政壇之前,他常出現在電影中,例如知名喜劇《天才保姆》(The Nanny)、夯劇《小淘氣》(The Little Rascals)等,其中最出名的大概是他在《小鬼當家2》中出現了足足5秒那幕戲,甚至1990年川普還因為客串《做鬼也風流》(Ghosts Can't Do It),拿下當屆金酸莓獎最爛男配角獎,算算竟足足客串了40多部電影,相當可觀。

而麥特戴蒙近來接受了《The Hollywood Reporter》專訪,說到這個話題,忍不住將內幕說出來,表示眾所周知川普擁有許多房產,而當一部電影要到他的大樓取景時,光是申請是不夠的,超愛秀的多金大亨會利用此事要求「參一腳」,片商只要答應了,就能很快拿到許可證。

麥特戴蒙相當不屑地表示,川普的入境,意味著:「你必須為他寫一場戲,然後再浪費個一天拍攝,拍好之後再浪費一些時間,好把那場戲剪掉」,更爆料知名電影《女人香》中,川普也用此法得到一個客串機會,男主角艾爾帕西諾還被安插了一句台詞,要說:「你好,川普先生」,幸好這場戲後來剪掉了,萬幸沒讓關眾看到。

(中時電子報)