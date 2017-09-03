麥特戴蒙爆氣了！揭露川普用賤招硬客串電影

麥特戴蒙爆料，川普用大樓拍攝許可權，換取客串電影的曝光機會。(達志影像)

美國現任總統「狂人」唐納川普(Donald Trump)，行事作風大膽激進，從不知「合宜」為何物，充滿爭議的言行惹怒不少人，其中不乏好萊塢大明星，例如能導能演的一線紅星麥特戴蒙(Matt Damon)，他近來受訪，談到川普選上總統前，很愛在電影裡尬一角，對此麥特爆氣披露，川普最愛用自己大樓的拍攝權，換取曝光機會，行為讓人不齒。

美國總統川普從過去到現在都是一個喜歡搶鏡的人，還沒進入政壇之前，他常出現在電影中，例如知名喜劇《天才保姆》(The Nanny)、夯劇《小淘氣》(The Little Rascals)等，其中最出名的大概是他在《小鬼當家2》中出現了足足5秒那幕戲，甚至1990年川普還因為客串《做鬼也風流》(Ghosts Can't Do It)，拿下當屆金酸莓獎最爛男配角獎，算算竟足足客串了40多部電影，相當可觀。

而麥特戴蒙近來接受了《The Hollywood Reporter》專訪，說到這個話題，忍不住將內幕說出來，表示眾所周知川普擁有許多房產，而當一部電影要到他的大樓取景時，光是申請是不夠的，超愛秀的多金大亨會利用此事要求「參一腳」，片商只要答應了，就能很快拿到許可證。

麥特戴蒙相當不屑地表示，川普的入境，意味著：「你必須為他寫一場戲，然後再浪費個一天拍攝，拍好之後再浪費一些時間，好把那場戲剪掉」，更爆料知名電影《女人香》中，川普也用此法得到一個客串機會，男主角艾爾帕西諾還被安插了一句台詞，要說：「你好，川普先生」，幸好這場戲後來剪掉了，萬幸沒讓關眾看到。

(中時電子報)