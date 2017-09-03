400年歷史真實現場！李敏鎬、朴寶劍都來過
韓劇迷知道「樂安邑城」嗎？去年風靡台灣和中國大陸的《藍色海洋的傳說》、《雲畫的月光》，都是在此取景拍攝，而該現場將出現在這星期戴忠仁所主持的《國寶檔案》，戴忠仁強調這不是一個搭建的影城，而是一個有四百年歷史的真實現場。
本週四播出的「國寶檔案--消失的千年古寺」專輯，將會介紹位於韓國全羅南道的村落「樂安邑城」。當年為了阻擋日本倭寇的攻擊，朝鮮人在1626年築起了長長的城牆，保護城內的軍民，如今發動侵略的日本豐臣秀吉、保國衛土的朝鮮國王、派兵搶救的大明萬曆皇帝都已經作古，但是「樂安邑城」依然保持著古代朝鮮的風光，至今還居住著100多戶人家，這裡現在也是台灣人較不熟悉的民俗村，只不過它不是為了觀光目的而搭建的場景。
韓國男神女神，像是李敏鎬、李英愛、全智賢、朴寶劍 、金裕貞等人，都曾在「樂安邑城」拍過著名電視劇和電影，想要一窺究竟的觀眾，千萬別錯過9月7日晚間11點於人間衛視播出的《國寶檔案》。
(中時電子報)
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