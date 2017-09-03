桃園山區鏈鋸聲響 保七五大警逮5山老鼠
桃園市高姓、田姓、林姓、陳姓、卓姓等5名男子互為姻親及友人，1日凌晨3時許，相約前往桃園市復興區喀拉賀山區國有林班地，盜伐珍貴林木肖楠及盜採金線蓮，遭埋伏的保七總隊第五大隊及桃園市大溪警分局員警攔查，起出贓證物，訊後依違反森林法送辦。
警方1日接獲新竹林管處大溪工作站人員回報，指稱在復興區喀拉賀登山口，發現有一部租賃車，同時在上方國有林班地，傳來陣陣鏈鋸聲，疑似有山老鼠在活動，保七五大會同大溪分局光華派出所及工作站人員，沿線布崗埋伏。
直到傍晚發現有車輛駛離前往攔查，在田姓男子所駕駛租賃小客車上，查獲用帆布覆蓋的肖楠樹材108公斤、森林副產物金線蓮約9.03功克以及揹架、獵刀、頭燈、安非他命吸食器等贓證物，初估市值超過18萬元。另在騎乘機車的卓姓男子身上，查獲金線蓮1袋，重27.62公克。
警方調查，到案5人之中，40歲的高男有公共危險、毒品、竊盜、森林法等前科、36歲的田男有恐嚇取財、竊盜、森林法等前科、27歲林男、44歲陳男等4人，均坦承犯行，供稱1日凌晨2時許，由高男駕駛車輛，前往田男家中載林、陳姓等1車4人，前往喀拉賀山區盜採。
另外，共乘機車逃逸的陳姓、林姓男子，亦為盜伐成員；車上盜伐的肖楠木及裝有安非他命吸食器的外套，是逃逸的林男所有；而35歲卓男僅坦承是自己1人騎機車前往山區採金線蓮，因跟著下山，才被警方查獲，警方將持續追查在逃之其他共犯。
(中時)
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