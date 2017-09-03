大陸武漢KTV下午場 銀髮族流連

大陸武漢許多銀髮族近來在KTV的下午場辦起了聚會、生日派對等，這也挽救了生意不好的KTV業者。

長江網3日報導，在武漢菱角湖一家KTV，從中午12時30分起，就有許多大爺、大媽陸續湧向櫃檯。大媽吳衛紅嫺熟地辦理著登記，說要一間12人豪華包廂，事團購的。並要求服務員把零食送進包廂。

吳大媽說，她們都是老年大學聲樂班的同學，經常下午來唱歌，平均每周2至3次，每次人均消費不超過10元人民幣，團購以後大家採AA制均攤。

陸媒調查了江漢路步行街、萬科新唐等商圈的多家KTV，下午時段上座率在60%以上，部分KTV甚至出現滿場的情況，而這一時段的消費者一大半為平均年齡65歲的老年人。

(旺報)