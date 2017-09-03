廣鐵2日起開售國慶中秋黃金周車票

大陸今年國慶節、中秋節假期重合，將形成從10月1日至10月8日共計8天的「加長版」黃金周。廣鐵集團表示，2日起可買到國慶中秋黃金周假期10月1日當天的車票，黃金周售票正式拉開序幕。

今年黃金周預計將出現兩次客流高峰，分別是9月30日至10月2日的出行高峰和10月7日至10月9日的返程高峰。「十一」黃金周期間廣州至珠海、長沙、南寧、桂林等方向，長沙至邵陽、永州、懷化、貴陽等方向，以及深圳至長沙、廈門、潮汕等方向的旅客列車車票較爲吃緊，廣鐵集團將加開旅客列車，增加運力，緩解客流高峰。

(旺報)