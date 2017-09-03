知性飲食觀網質疑 伊能靜嗆：我沒差 身體你的

伊能靜日前分享飲食觀念。（圖／取材自伊能靜微博）

女星伊能靜不時分享一對子女成長點滴，樂於分享生活大小事的伊能靜，近期則在微博分享起飲食觀念，伊能靜知性發文引起許多媽咪關注，不過卻有網友留言質疑，讓伊能靜氣得發文喊：「我沒說不能吃飯、沒說、沒說、沒說⋯⋯一百遍」。

伊能靜日前在微博分享飲食觀念，不過她卻看到一些酸民評論，氣得喊冤自己沒說不能吃飯，伊能靜也隔空喊話酸民：「那麼固執相信自己的觀點，請直接執行，不用跟我說理，你胖你瘦，你健康你不健康都沒關係」，認為對方可以找自己的方式，若只是一味的反對「我沒差，身體是你的，固執的信念也是你的」。

(中時電子報)