廣州服務貿易創新發展試點 進出口總額居大陸第3
去年2月，廣州獲國務院批准成爲全國15個國家服務貿易創新發展試點城市（地區）之一。試點一年後，資料顯示：2016年，廣州市服務貿易進出口總額3235.4億元（人民幣，下同），居試點地區第3位，同比增長42.7%。2017年上半年，廣州市服務貿易進出口1777.8億元，同比增長10.1%。
這項試點工作開展後，廣州成立由市長任組長、分管副市長任副組長，36個部門爲成員的試點工作領導小組，出臺包括《廣州市服務貿易示範區和示範基地認定管理辦法》在內的一系列服務貿易支援政策，從産業集聚、重點領域發展、口岸通關、人才配套等多個方面不斷完善服務貿易發展政策體系。其中，市本級財政每年安排2000萬元服務貿易、3000萬元服務外包和3000萬元國際郵輪産業發展資金，以及跨境電商、融資租賃等專項資金，實際用於支援服務貿易發展的資金總量超過1.2億元。
另外，廣州著力落實試點稅收優惠政策。今年認定技術先進型服務企業17家，目前廣州共55家技術先進型服務企業，可按規定享受國家服務貿易創新發展試點稅收優惠政策。同時，加大力度支援服務貿易公共服務平臺建設，2016年共支援24個服務貿易公共服務平臺專案1800萬元，涵蓋軟體資訊、服務外包、文化、醫療健康、技術服務、教育培訓等領域。
(旺報)
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