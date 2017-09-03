苗栗清安豆腐街轎車自撞山壁 兩女1死1傷

張姓女子駕駛的轎車行經苗62線清安段時，不明原因自撞山壁，造成1死1傷悲劇。(江詩筑翻攝)

苗栗縣大湖、泰安交界處的苗62線清安豆腐街路段，今天下午5時許發生一起轎車自撞山壁車禍，造成車內2名女子1死1傷，車主及駕駛為38歲張姓女子是泰安錦水村人，送醫後恢復意識，張女四肢有擦挫傷、胸口疼痛等，需進一步檢查，另名女性乘客到院前無呼吸心跳，送往大順醫院急救，不過仍回天乏術。

由於山區有降雨，加上轎車車頭毀損嚴重，不排除天雨路滑釀禍，肇事原因及過程仍待進一步釐清。

(中時)