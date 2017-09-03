讚爆！世大運剩食10公噸 送弱勢團體加菜

世大運選手村在賽會期間提供比賽選手豐富營養的餐點，閉幕後剩下將近10公噸食材，北市社會局和食物銀行合作，分送給弱勢團體，食物不浪費，博得網路一片讚聲。

世大運選手村每天供餐4萬份，台灣美食最熱門，光是鹹酥雞，一天就可以吃掉350公斤，但賽會結束後剩下的食材該怎麼辦？食物銀行來相救，要把食材分送給雙北地區社福團體。

讚爆！世大運剩食10公噸 送弱勢團體加菜

根據北市社會局統計，世大運剩食分7大類，包括海鮮、加工肉品、冷凍蔬果和蛋糕點心，剩下的量遠遠超過預期，幸好賽會前就已簽下協議，展開惜食計畫。網友直誇北市府，台灣美食也溫暖不少人的心。

(中天)