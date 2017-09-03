活化掩埋場卻篩分出爆量塑膠垃圾 台東縣環保局呼籲減塑
減塑刻不容緩！台東縣環保局進行建農掩埋場活化，預估將篩分出約7200噸驚人的廢塑膠垃圾，超過預期的6倍之多，造成去化及暫置場地不足之困難，活化工程遭遇瓶頸，縣環保局等單位研議去化之道，也呼籲民眾配合減塑運動。
台東縣環保局為解決垃圾危機，先以垃圾量佔全縣約5、6成的台東市建農掩埋場，優先發包活化4萬立方公尺，估計可延長掩埋場使用期限約1年，但是經5個月的開挖活化，目前進度75％ ，卻已篩分出5000多噸廢塑膠，依此估計，完工時將有7200多公噸旳廢塑膠類垃圾，造成壓縮包膜趕工不及，及暫置區不足之困境。
環保局長謝清泉表示，目前要務是建立去化管道，將以就地裂解為前提，已有廠商有意願以試驗性質，無償協助裂解活化後的廢塑料，但是最終還是台東要有自行裂解塑膠垃圾的能力，已向花東基金申請裂解設備經費。
環保局表示，依開挖出來的成分分析，塑膠類的垃圾佔生活垃圾中極大部分，尤其是塑膠袋價格便宜、取得太容易，以致於過度依賴而「成癮」，如何「戒斷」是政府與民眾應正視的課題，呼籲民眾配合減塑行動，讓塑膠類垃圾逐步減少，甚至消失。
(中時)
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