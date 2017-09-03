海產店水櫃遭破壞 魚蝦死光損失逾10萬
正值海鮮盛產的秋季，許多老饕等不及想大快朵頤，業者也蓄勢待發要滿足消費者的胃。在基隆的一間海產店，養殖活海鮮的展示櫃卻遭人蓄意破壞，魚蝦全因缺水死亡，馬達空轉也造成損毀，再加上營業損失估計恐逾10萬元。業者雖表示平常沒有與人結怨，但辛苦經營的小店遭人上門找碴，決定報警提告追究到底。
黑衣人鬼鬼祟祟開車來到海產店外，趁著四下無人竟然繞到後方，打開水閥讓水全部漏光，隨後揚長而去，此舉卻讓業者的活海鮮全都死光光，不僅如此，兩個抽水馬達也因空轉燒毀，光
是海鮮成本損失超過2萬元，再加上設備維修，營業損失更超過10萬塊。而且活海鮮跟死海鮮價差更是驚人，一般活蝦市價超過冷凍蝦一倍以上，若是龍蝦螃蟹等高檔海鮮的話，價差更會超過4倍。
海產店的三排海鮮展示櫃，裡面各式活魚螃蟹，全因缺水而翻肚死亡，業者看著自己苦心經營的生財設備遭人破壞，既痛心又無奈。黑衣人開著高檔名車卻自稱一時好玩惡作劇，讓小本經營的海產店損失慘重，但手法專業卻讓懷疑是遭人指使。業者報警逮人提出告訴，要讓嫌犯付責賠償巨額損失。
(中天)
關鍵字：水產店
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