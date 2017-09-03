彰縣義消疑恍神衝撞對向汽、機車 釀1死8輕傷
彰化縣福興鄉彰鹿路七段，3日下午4點多發生死亡車禍，年約60歲的林姓義消駕駛廂型車，突然一路往對向衝撞，造成一名女騎士傷重不治、路邊中古車行李姓負責人也慘遭夾在車內，幸無大礙；警方正在釐清詳細肇事原因。
今天下午4點多，林姓義消載著妻兒共5大2小、一家7人行經彰鹿路七段，不知何故竟突然失控將車往對向開，逆向衝撞上31歲盧姓女騎士後，繼續往路邊撞，直到撞上中古車行停放路邊的銀色轎車才停住。
女騎士連人帶車被夾在兩部車中間，機車扭曲變形，傷勢嚴重，送醫後仍不治；中古車行負責人李姓男子，當時人就正坐在小轎車中，也被夾在駕駛座上動彈不得，林男廂型車上家人與李男送醫後已無大礙。
消防人員獲報到場，將女騎士和兩部車上受困人員送醫；現場一片混亂，車禍撞擊力道造成兩輛汽車車頭嚴重毀損變形，交通號誌被撞斷倒下，橫躺阻斷北上車道，號誌電線也遭拉扯下垂，導致南下內側車道無法通行，交通大受影響。
消防局第三大隊長施順仁表示，林男是義消，車禍發生後疑似驚嚇過度無法說明發生原因，僅表示自己也不知道為什麼會突然一路衝向對向車道。
鹿港警分局交通分隊長張力仁表示，車禍總計造成廂型車、1輛機車和1輛自小客車受損，1人到院前死亡、8人輕傷；林姓男子酒測值為零、並未酒駕，初步研判可能是突然恍神，詳細肇事經過正在進一步調查釐清。
(中時)
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