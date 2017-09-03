南鯤鯓代天府 沿海地區最大普渡場
王爺總廟南鯤鯓代天府每年固定在農曆7月10日舉辦年慶讚中元大普渡，以遙祭歷年來天災人禍造成的亡魂、三軍將士英靈，並宴請陰間好兄弟，今年規模有4,612桌，場面浩大，堪稱沿海地區最大普渡場，連旅外鄉親都會委託代為辦理，相當特別，普渡結束後大部分物資還會捐給弱勢團體、慈善會及育幼院。
南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，南鯤鯓廟與一般民俗不同，農曆7月不關廟門，信眾前來參拜仍相當踴躍，普渡儀式也一年比一年熱鬧，號稱是沿海地區最大的普渡祭典，近3年已經有16000桌，廟埕、停車場都擺滿供桌，今年供品價值也近千萬。
公關組長陳思妤說，普渡的供品每桌2000元，分別在廟庭廣場、五王殿前、中軍府、城隍爺殿前走廊、萬善爺走廊及萬善堂前廣場等處設立普渡場，供信眾擺放供品祭拜，現在民眾祭拜習慣逐漸改變，大部分都會選擇宮廟舉辦的聯合普渡法會，既方便又有誠意。
去年會首是台北知名餐廳業者，供品以海鮮食材為主，還有台北101造型水晶燈裝飾，今年也有信眾準備天九牌、麻將，還有汽、機車的造型供品，讓陰間好兄弟可以娛樂、換換交通工具。
廟方與贊普信眾今年持續做公益，普渡結束後部分供品及白米將捐給包括北台南家扶中心、華山基金會等慈善團體，讓弱勢民眾呷平安。
(中時)
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