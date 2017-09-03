阿美族人為風箏石立碑，保護文化遺產

阿美族人今天依古禮祭拜祖靈後，為風箏石立碑舉行揭碑儀式。（莊哲權攝）

阿美族人今天依古禮祭拜祖靈後，為風箏石立碑舉行揭碑儀式。（莊哲權攝）

阿美族人今天依古禮祭拜祖靈後，為風箏石立碑舉行揭碑儀式。（莊哲權攝）

「終於立碑了」，台東馬蘭、莿桐部落阿美族人經過8年努力終於為風箏石立起石碑，族人今天上午依古禮在風箏石上灑米酒，隨後舉行揭碑儀式，對於風箏石歸屬權的爭議，台灣原住民宗教暨文化研究會理事長張健三表示，大家都是原住民，不用分彼此，卑南族人也可來立碑。

傳說中的風箏石，位於台11線152.5公里處杉原海邊，是1顆巨大的黑膽石，據當地阿美族耆老表示，聖石原高200公分，因為經年累月，大部分沈入沙底，現在露出部分呈三角形，石緣還有繫風箏時留下的凹槽痕跡。

今天上午，台東馬蘭、莿桐部落長老齊聚風箏石旁舉行揭碑儀式，族人準備了阿美族族傳統食物及水果、檳榔等昭告祖靈，並在聖石上灑米酒，傳統祈福儀式後，還有古調傳唱及傳統舞蹈。

張健三說，風箏石是重要的文化遺產，必須善加保護，他們早在2009年就在聖石旁用漂流木立碑，但是被颱風摧毀，今年蒙中醫師曾向榮贊助經費，終於立起大理石碑，供後代子孫慎終追遠。

對於與卑南族的歸屬權爭議，張健三表示，立碑後，不知情的遊客就不會把聖石當成石椅，防止遭人侵犯，造成大不敬，還可以營造成東海岸的新景點，不必分族群，我們都是一家人。

(中時)