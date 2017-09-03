阿美族人為風箏石立碑 保護文化遺產
「終於立碑了」，台東馬蘭、莿桐部落阿美族人經過8年努力終於為風箏石立起石碑，族人今天上午依古禮在風箏石上灑米酒，隨後舉行揭碑儀式，對於風箏石歸屬權的爭議，台灣原住民宗教暨文化研究會理事長張健三表示，大家都是原住民，不用分彼此，卑南族人也可來立碑。
傳說中的風箏石，位於台11線152.5公里處杉原海邊，是1顆巨大的黑膽石，據當地阿美族耆老表示，聖石原高200公分，因為經年累月，大部分沈入沙底，現在露出部分呈三角形，石緣還有繫風箏時留下的凹槽痕跡。
今天上午，台東馬蘭、莿桐部落長老齊聚風箏石旁舉行揭碑儀式，族人準備了阿美族族傳統食物及水果、檳榔等昭告祖靈，並在聖石上灑米酒，傳統祈福儀式後，還有古調傳唱及傳統舞蹈。
張健三說，風箏石是重要的文化遺產，必須善加保護，他們早在2009年就在聖石旁用漂流木立碑，但是被颱風摧毀，今年蒙中醫師曾向榮贊助經費，終於立起大理石碑，供後代子孫慎終追遠。
對於與卑南族的歸屬權爭議，張健三表示，立碑後，不知情的遊客就不會把聖石當成石椅，防止遭人侵犯，造成大不敬，還可以營造成東海岸的新景點，不必分族群，我們都是一家人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。