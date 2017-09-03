時來運轉》基襪世仇大戰 聯盟三振王賽爾想撂首勝
例行賽「基襪大戰」最終回，4連戰關門戰，紅襪4日將推出王牌賽爾(Chris Sale)迎戰本季破繭而出的23歲塞弗瑞諾(Luis Severino)，即便美聯龍頭紅襪目前仍領先洋基4.5場勝差，前3戰陷入1勝2負的紅襪，此役勢必要討回顏面。
本季11勝6負、自責分率3.14，塞弗瑞諾本季前兩度碰頭紅襪都主宰戰局，兩戰先發14局僅失1分，但最近一次8月芬威球場先發卻大崩盤，僅先發4.1局就挨8安、苦吞8分自責失分。
紅襪、洋基世仇本季多次交手，前10次碰頭洋基拿下7勝，但越到季後賽紅襪氣勢越強，近8次對壘紅襪則笑納5勝。這也是聯盟三振王賽爾今年第5度迎戰洋基隊，
這也是聯盟三振王賽爾今年第5度迎戰洋基隊，他本季飆出264次三振，高居聯盟三振王，本季15勝6負、自責分率2.77，但這位紅襪新王牌儘管本季對戰洋基自責分率是2.12，但命運總對他開玩笑，至今未曾自洋基手中奪勝，戰績0勝2負。
4日賽爾目標自然是彌補遺憾，加盟紅襪前就最期待「基襪大戰」的他說，「我想這也是比賽有趣的地方，我曾跟紅襪打擊教練討論此事。感覺如同貓抓老鼠遊戲，我和隊友都在適應比次。但我已經很熟悉他們了，這場比賽將會很有趣。」
(中時電子報)
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