八里中元慶讚 4日遶境及放水燈祈福活動
有鑑於國內近年來災難及意外事件頻傳，八里區公所與大眾爺廟訂於明天（4日，農曆7月14日）下午7時00分起辦理「八里中元慶讚-遶境及放水燈祈福活動」以祈求消災解厄、國泰民安、風調雨順、生意興隆、物阜民康為主要訴求。
八里區公所說，明天活動約下午6時30分先在大眾爺廟內舉行祭拜及請神儀式，完成後即進行八里區境內之遶境祈福活動，其遶境路線將行經龍米路、中山路、中華路等主 要路段，遶境完成後將至八里區水灣餐廳對面水霧廣場之淡水河岸施放水燈，並備有300份平安鑰匙圈給現場民眾發完為止。
放水燈的目的，其實亦是為照引無主孤魂水靈，為區民消災植福，保佑區民平安、興旺。
本次活動的辦理除祈求消災解厄、闔家平安外，希望能喚回八里區歷史的文化，讓古有的中元祭典、水燈祈福、大眾爺廟慶典等諸多之歷史文化延續，我們期望「八里中元慶讚---遶 境及放水燈祈福活動」後，能使八里區區民來年都能平安順利。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。