八里中元慶讚 4日遶境及放水燈祈福活動

新北市八里中元祭4日傍晚展開。（八里市公所提供）

有鑑於國內近年來災難及意外事件頻傳，八里區公所與大眾爺廟訂於明天（4日，農曆7月14日）下午7時00分起辦理「八里中元慶讚-遶境及放水燈祈福活動」以祈求消災解厄、國泰民安、風調雨順、生意興隆、物阜民康為主要訴求。

八里區公所說，明天活動約下午6時30分先在大眾爺廟內舉行祭拜及請神儀式，完成後即進行八里區境內之遶境祈福活動，其遶境路線將行經龍米路、中山路、中華路等主 要路段，遶境完成後將至八里區水灣餐廳對面水霧廣場之淡水河岸施放水燈，並備有300份平安鑰匙圈給現場民眾發完為止。

活動備有300份平安鑰匙圈給現場民眾發完為止。（八里市公所提供）

放水燈的目的，其實亦是為照引無主孤魂水靈，為區民消災植福，保佑區民平安、興旺。

本次活動的辦理除祈求消災解厄、闔家平安外，希望能喚回八里區歷史的文化，讓古有的中元祭典、水燈祈福、大眾爺廟慶典等諸多之歷史文化延續，我們期望「八里中元慶讚---遶 境及放水燈祈福活動」後，能使八里區區民來年都能平安順利。

(中時電子報)