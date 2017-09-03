高市社教館辦東南亞影展 新住民參與

高雄市社教館「遠近之間─東南亞影展」3日開幕，安排今年新住民歌唱比賽「親子組冠軍」─印尼籍華（女帝）瑪（右）與兒子許德輝（左）演唱印尼歌謠。（呂素麗翻攝）

高雄市社教館「遠近之間─東南亞影展」3日開幕，安排新住民表演。（呂素麗翻攝）

高雄市社教館規畫「遠近之間─東南亞影展」3日揭開序幕，將連續5周的周日播映印度、馬來西亞、泰國、越南及新加坡等5個東南亞國家監製的電影，希望藉由各國電影中不同的視點，增進民眾對東南亞文化的認識，並邀請不同國籍新移民參與、觀賞，藉由多元文化交流，拉近彼此距離。

今天開幕安排今年新住民歌唱比賽「親子組冠軍」，印尼籍華（女帝）瑪及新二代許德輝母子演唱印尼歌謠；並請越南的「越範團」舞蹈團帶來越南傳統舞蹈，展現新住民們的才華。

首映日播放「我的名字叫可汗」，描述患有亞斯伯格症的印度籍男主角「可汗」，他擁有高智商和可愛的內在人格，成長過程備受欺負的他，在母親用愛和耐心教導之下，學會最簡單的道理「世界上只有好人和壞人的不同，沒有其他差別」。

母親過世後，可汗移民到美國，他用努力和善良彌補先天的不足，終於在事業上小有成就，也獲得老婆的芳心。

但911悲劇發生，他因為穆斯林姓氏「Khan」，從此背上恐怖分子的罪名，為了正名自己的姓氏，可汗開始了一段關於救贖的漫長旅途；這是一部非常勵志與動人心弦的優質電影。

未來4周將依序播映：馬來西亞電影《一路有你》、泰國電影《撞鬼那件小事」、越南電影《西貢保鑣出任務」、新加坡電影《我們的故事Ⅰ》。

(中時)