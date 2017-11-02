MLB》等55年終圓夢！太空人隊史首奪世界大賽冠軍

2017年11月02日 05:30 中時電子報 盧品青 、 李弘斌 、 蔡銘仁

(12:30更新)世界大賽定生死的第七戰今(2日)開戰，太空人靠史普林格(George Springer)轟2分炮領軍，前2局就攻得5分，道奇隨後雖投手回穩，但四度錯過得分機會，僅靠老將伊希爾(Andre Ethier)安打得1分，讓太空人終場5比1奪勝，在道奇主場迎回隊史55年來首座世界大賽冠軍。

此役道奇推出第3戰僅投1.2局失4分的達比修，與太空人的麥卡勒斯(Lance McCullers)交鋒。這是兩支百勝球隊在2017年的最後一場比賽，驚滔駭浪之中，這場大戰被預估為不下於去年小熊封王的精采對決，也是連續兩年出現第7戰。

過去38場世界大賽生死戰，主客隊各贏得19勝，因此踢館的太空人亦有很高的機會能夠攻破洛城。圖振作的達比修1上就遇亂流，先被史普林格(George Springer)擊出二壘打後，布瑞格曼(Alex Bregman)做觸擊推進，但道奇一壘手貝林傑(Cody Bellinger)傳給補位的達比修時，竟發生失誤。

史普林格1上率先敲二壘打，帶動太空人開啟2分攻勢。(美聯社)

道奇自亂陣腳，不僅讓史普林格回壘得分，連布瑞格曼也上到二壘；接著布瑞格曼趁亂，又盜上三壘，艾爾圖維(Jose Altuve)再打出滾地球，替球隊打進第2分。達比修雖連解決4棒柯瑞亞(Carlos Correa)和葛瑞奧(Yuli Gurriel)止血，但葛瑞奧卻耗了他足足13顆球。

但道奇反攻來得很快，1下靠克里斯泰勒(Chris Taylor)安打和2觸身，在2出局後攻占滿壘；不過麥卡勒斯頂住壓力，讓昨役轟陽春炮的彼德生(Joc Pederson)打出滾地球出局，驚險守住領先優勢。相較道奇攻勢受阻，太空人則持續在達比修傷口上灑鹽。

達比修2上狀況仍不穩，對麥坎(Brian McCann)雖連搶2好球，最後卻投成保送，接著M.岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)跟進敲出二壘打，助太空人擠成二三壘有人。接著達比修雖連抓2出局，仍讓太空人靠滾地球拿下第3分；此時史普林格再度上場，轟2分炮把達比修打退場。

達比修屢遇亂流，不過麥卡勒斯也投得跌撞，2下道奇靠佛塞(Logan Forsythe)敲安發動攻勢，1出局後麥卡勒斯送出本場第3次觸身，讓道奇攻占一二壘。眼看道奇又等到得分機會，但首局敲安的泰勒打得強勁，球卻直朝游擊手柯瑞亞的手套而去，他接球後再傳二壘，用雙殺化解道奇攻勢。

道奇3下再度反攻。該局道奇靠柯瑞席格(Corey Seager)敲安領頭，加上麥卡勒斯送出第4次觸身，無人出局攻占一二壘。然而道奇擁大好機會，但貝林傑(Cody Bellinger)被K掉，太空人中繼皮卡克(Brad Peacock)再解決普伊(Yasiel Puig)和彼德生，太空人第三挺過危機。

道奇3上把王牌柯蕭推上場後，雖投到5局僅被打1安，另飆出4K，完全凍結住太空人攻勢。道奇雖在5下1出局後，靠保送跟安打攻占一二壘；不過劇本和3下類似，太空人動用2名投手，接連解決掉貝林傑和普伊。道奇第4度錯失得分機會，使得雙方打完5局，比數仍維持5比0。

柯蕭投到6上，雖挨柯瑞亞安打後，2出局被攻占滿壘，但他順利解決代打的梅賓(Cameron Maybin)下莊。而道奇總算在6下予以反擊，面對中繼上場的莫頓(Charlie Morton)，靠彼德生敲安和保送，再度攻占一二壘，接著伊希爾代打柯蕭，揮出突破僵局的1分打點安打。

儘管道奇用簡森(Kenley Jansen)和艾歷斯伍德(Alex Wood)，到第8局仍維持4分差。9下莫頓手握4分領先投到第3局，接連解決厄特利(Chase Utley)和泰勒後，最後2棒的席格擊出二壘滾地球，艾爾圖維接球後傳一壘完成封殺，總算奪回1962年創隊來首座世界大賽冠軍。

(中時電子報)