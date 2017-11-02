台灣電鍋新基準 厲害電鍋，省時、省錢、省事料理必備鍋具

厲害電鍋與其他市售電鍋PK。(牛頭牌提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

在廚房烹飪享受一個人的時間既放鬆又喜悅，所以別讓難用的鍋子或是麻煩的程序，壞了你的好心情！如果你有這些困擾，就趕緊將舊鍋子淘汰掉吧！

但是市售的鍋子百百種，哪些功能才真正的便捷又有效率呢？其實，容量大小、烹調速度、配件、售後服務等等，這些應該都是選購鍋子的重要選項。知名部落客們陸續使用牛頭牌厲害電鍋示範料理，這一鍋與市售的電鍋相比，究竟厲害在哪裡？原來，以下這七種PK項目都有傑出的表現。

對於大家庭來說，電鍋蒸層的容量就很重要了！厲害電鍋有10人份及15人份兩種，10人份專業蒸層是25cm*8cm，而15人份的蒸層是29cm*8cm，空間夠大蒸一次就完成，省下了電費和寶貴的時間，方便又實在。厲害電鍋的配件還包含了304不鏽鋼蒸籠及提鍋、304可拆式不銹鋼外鍋，徹底推翻電鍋只能有內鍋蒸盤組的傳統設計；厚度高達1.8mm的牛頭鋼厚釜外鍋是市售唯一可拆卸式，可以高度保溫和儲熱，適用於瓦斯爐、電爐、陶瓷爐等直火烹調，煎、煮、炒、炸、燉、滷一鍋就能搞定，而且它只有單一按鍵，按一下開始料理，簡單好操作！

牛頭牌二代厲害電鍋。(牛頭牌提供)

那麼烹調速度又如何呢？影片中顯示厲害電鍋最快速、輸出功率最低，可以為忙碌的現代人省下不少時間。鍋蓋的部分也是採用304不鏽鋼，高蓋設計容量大還附有專業透氣孔設計，水蒸氣不會亂噴，避免燙傷；鍋邊還有收水邊設計，蒸氣不滴落，省去事後清理的麻煩。

再來，就是大家最在意的清洗便利性，分離式外鍋設計可拆卸並在一般家用水槽方便清洗，顛覆傳統電鍋不易清洗問題！最後，擁有1年保固、永久服務，全台更有33個服務據點，讓更多人享有良好的售後服務，線上也有食譜及youtube影音食譜教學，一起邁向廚神之路！

現在就來看看四家電鍋的大比拚，到底哪家會勝出呢？

(中時電子報)

厲害電鍋vs市售電鍋 商品pk
哪裡買
更多電鍋料理
仁愛鄉翠華村成立國寶魚護溪隊 擁G奶離婚率小於1％？ 先看看柯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。