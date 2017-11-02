台灣電鍋新基準 厲害電鍋，省時、省錢、省事料理必備鍋具

2017年11月02日 09:00 中時電子報 綜合報導

在廚房烹飪享受一個人的時間既放鬆又喜悅，所以別讓難用的鍋子或是麻煩的程序，壞了你的好心情！如果你有這些困擾，就趕緊將舊鍋子淘汰掉吧！

但是市售的鍋子百百種，哪些功能才真正的便捷又有效率呢？其實，容量大小、烹調速度、配件、售後服務等等，這些應該都是選購鍋子的重要選項。知名部落客們陸續使用牛頭牌厲害電鍋示範料理，這一鍋與市售的電鍋相比，究竟厲害在哪裡？原來，以下這七種PK項目都有傑出的表現。

對於大家庭來說，電鍋蒸層的容量就很重要了！厲害電鍋有10人份及15人份兩種，10人份專業蒸層是25cm*8cm，而15人份的蒸層是29cm*8cm，空間夠大蒸一次就完成，省下了電費和寶貴的時間，方便又實在。厲害電鍋的配件還包含了304不鏽鋼蒸籠及提鍋、304可拆式不銹鋼外鍋，徹底推翻電鍋只能有內鍋蒸盤組的傳統設計；厚度高達1.8mm的牛頭鋼厚釜外鍋是市售唯一可拆卸式，可以高度保溫和儲熱，適用於瓦斯爐、電爐、陶瓷爐等直火烹調，煎、煮、炒、炸、燉、滷一鍋就能搞定，而且它只有單一按鍵，按一下開始料理，簡單好操作！

牛頭牌二代厲害電鍋。(牛頭牌提供)

那麼烹調速度又如何呢？影片中顯示厲害電鍋最快速、輸出功率最低，可以為忙碌的現代人省下不少時間。鍋蓋的部分也是採用304不鏽鋼，高蓋設計容量大還附有專業透氣孔設計，水蒸氣不會亂噴，避免燙傷；鍋邊還有收水邊設計，蒸氣不滴落，省去事後清理的麻煩。

再來，就是大家最在意的清洗便利性，分離式外鍋設計可拆卸並在一般家用水槽方便清洗，顛覆傳統電鍋不易清洗問題！最後，擁有1年保固、永久服務，全台更有33個服務據點，讓更多人享有良好的售後服務，線上也有食譜及youtube影音食譜教學，一起邁向廚神之路！

現在就來看看四家電鍋的大比拚，到底哪家會勝出呢？

(中時電子報)