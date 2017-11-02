這隻火雞不一樣 穿上培根衣裳裡外更多汁

2017年11月02日 05:04 中時 林承彥

感恩節或是聖誕節吃火雞是個讓人既心動又心煩的過節傳統，心動的地方在於整隻火雞華麗氣派，一放上餐桌，瞬間成為目光焦點，節慶氣氛升至最高。但在這樣的氛圍之後，碩大的火雞要怎麼處理呢？過往總有吃不完的痛苦回憶，讓人心煩。

火雞算是家禽中營養價值最高的，不僅高蛋白、低脂肪、鐵質豐富，由於富含色氨酸和賴氨酸，還可協助人體減少壓力、消除緊張和焦躁不安，是非常好的蛋白質來源。不過火雞體型驚人，整隻絕對夠一家人分食，但火雞胸的確較為乾澀，吃多了對牙齒跟口腔都是負擔。

但以今年台北亞都麗緻大飯店推出的感恩火雞禮盒來論，主廚就以烹飪技術克服火雞肉乾柴的天性。既然火雞油脂較少，那就額外賦予脂質吧！亞都麗緻利用肥腴的培根包裹著整隻火雞，送進烤爐後培根油脂融入火雞體，造就表皮香脆，內部柔嫩的口感，滿滿肉汁最能感受到主廚別出心裁的體貼。

肉吃多了，若需適時解膩，則可吃點隨火雞附送的培根炒甘藍與甘甜紅薯泥，再搭配兩款鹹甜醬汁，龐大火雞瞬間也剩骨架，從眾人嘴邊油香滿溢，就知道亞都麗緻的火雞非常不一樣，讓人吮指回味。

亞都麗緻的火雞籃一賣十餘年，嚴選美國火雞，內餡填以燻肉、杏桃、栗子、法國麵包與醇厚鮮奶油調製的餡料，匠心獨具的培根包覆整隻雞身，在傳統製法與口味上取得絕妙平衡。不過想吃到珍饈，可需多點耐心，由於每份火雞皆經繁複製作工序，建議須三天前，就得向台北亞都麗緻大飯店的巴賽麗廳或是麗緻坊預訂。

(中時)