沒開玩笑，椰子水、包種茶都是啤酒

2017年11月02日 05:04 中時 林承彥

隨著飲酒文化的方興未艾，在台灣，各種酒類各有擁戴者。無論是葡萄酒的優雅、威士忌的成熟、清酒的高雅抑或高粱、紹興的豪邁，喝酒這件事只要不過量，除了可增加生活氣氛，也能稍稍調劑緊繃的心靈。

而論起啤酒，可謂是眾多酒精飲料中最尋常可得的。過去喝啤酒單純追求清涼暢快，便利商店唾手可得的罐裝啤酒蔚為主流，但近年來，更加流行的其實是精釀啤酒「craft beer」。

跟大量生產的啤酒不同，精釀啤酒從職人精神到原料篩選都投入更多心血，且相當注重多元風格的釀酒精神，這樣釀造出來的啤酒，除了口感細緻，還可依自我喜好發揮創意，開發出各種特色口味，精釀啤酒逐漸帶起雅痞的新潮流，啤酒市場也正悄悄轉型。

就在新北市板橋區，居高臨下的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，就與獨立酒廠「五十五街」合作，生產的二款精釀瓶裝啤酒，日日新鮮到貨，其口味也讓人興奮，分別是「桂花椰子水」和「蜂蜜包種茶」。

很難想像桂花椰子與蜂蜜包種跟啤酒如何產生化學變化，這樣的創意來源，其實來自於Asia 49的亞洲料理。釀酒師為了找出餐酒相輔相成的平衡，彼此幫襯卻不搶味，經過多次嘗試，具備在地風土特色的「桂花椰子水」和「蜂蜜包種茶」語焉而生。

啤酒的靈魂是麥汁，獨特的苦味成為飲用時的主調，而桂花椰子清香、蜂蜜包種溫潤，喝起來更加「苦中作樂」。想讓喝啤酒多點雅興，不妨與三五好友相約板橋Asia 49，在絕美夜景下舉杯暢談，人生之樂莫過於此。但小酌後記得搭乘計程車或是大眾運輸返家，方可放鬆又心安。

★ 中國時報提醒您，開車不喝酒，喝酒不開車。

(中時)