驚！不抽菸也會得！台灣平均每日34人死於肺癌！

2017年11月02日 03:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

過去，在一般人傳統印象中，抽菸罹患「肺癌」的機率更高，然事實上，不抽菸的人也會得！副總統陳建仁也是不吸菸者，卻也2009年做低劑量電腦斷層，確診肺腺癌前期！據衛福部統計，去（2016年）台灣超過9000人死於肺癌，超出肝癌死亡人數逾千人，同時也是健保支出第1名，算是花錢最多的「台灣新國病」。

每年11月為「世界肺癌月」，台灣癌症基金會於11月同時響應，推動經濟弱勢女性篩檢補助。在台灣，根據衛福部國民健康署癌症登記報告指出，國人罹癌人數高居不下，尤其肺癌雖位居國人十大癌症發生人數第2名，但死亡率卻是居冠，平均每57分鐘就有1人死於肺癌。

更是十大癌症中「醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高」的癌症，堪稱癌症中的三冠王！台灣罹患肺癌人數近30年來增加5.5倍之多，每天就有34人被診斷為肺癌；而2016年即有9372人死於肺癌，女性肺癌更已連續31年高居癌症死亡率第1名，且台灣去年光肺癌的健保花費即高達117億，儼然成為「新國病」。

為了喚起國人對肺癌的關注，並建立正確的肺癌防治觀念，台灣癌症基金會與藥妝通路龍頭屈臣氏，每年定期於11月世界肺癌月，呼籲國人自主定期肺部篩檢，以早期發現、提升治癒率。而今年更推動「經濟弱勢女性篩檢補助」，開放弱勢家庭的肺癌高危險族群女性申請。

預防肺癌關鍵：遠離菸害+避免煙塵汙染地方+定期篩檢

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院癌症中心主任 賴基銘教授指出，肺癌在全球及國內都是死亡率最高的癌症，台灣十大癌症死因排名中肺癌位居首位、占死亡人數20%，亦即全台每5位癌症死亡人口中，即有一人死於肺癌。

近30年(1979-2014)男性患者增加近3倍，女性患者更大幅攀升4倍之多，其中罹患肺腺癌的男性有20％沒有吸菸行為，女性更有高達90%不吸菸。雖然近年來男性成人吸菸率有逐漸降低之趨勢，女性成人吸菸率長期維持持平，但肺癌死亡率卻逐年升高，所以避免肺癌的發生，除了不吸菸拒絕二手菸，還要避免廚房油煙、遠離空氣污染或石化廢氣多的地方，有肺癌家族史的民眾，更不能吸菸。綜而言之，遠離菸害及其他煙塵汙染的地方，再加上定期篩檢，才是預防肺癌的關鍵。

肺癌早期發現早期治療 五年存活率高達95%

賴執行長強調，台灣有將近七成肺癌患者發現時已是晚期。因肺癌初期無明顯症狀，患者多是因為腫瘤變大、癌細胞擴散引發不適才發現，然而肺癌若是早期發現早期治療，在一公分以手術切除，其治癒率為85%~95%，若是兩公分以手術切除治癒率也高達70%~80%，故早期發現肺癌治癒機會非常大。

肺癌晚期與早期的醫療支出也有所差異，相差了高達3.1倍，晚期肺癌治療無疑是政府健保及家庭沉重的經濟負擔，因此如何早期診斷、早期治療將是減少肺癌死亡率的重要關鍵。

臨床數據顯示：低劑量電腦斷層檢查 有效降低20%肺癌死亡率

賴執行長說，低劑量電腦斷層掃描（簡稱LDCT）為目前經過科學臨床試驗證實為有效之早期肺癌篩檢工具，美國國家肺癌篩檢臨床試驗研究群，針對高危險族群以X光檢查與低劑量電腦斷層掃描對肺癌的檢測相較，發現透過低劑量電腦斷層掃描檢查，可降低20%肺癌的死亡率。因此嚴正呼籲，長期暴露於二手菸、有家族病史、職業環境暴露於高致癌環境者、曾罹患肺結核之民眾..等高風險族群，建議定期做低劑量斷層掃描，以免錯過黃金治療時間。

11月為「世界肺癌月」，除了呼籲國人重視肺癌的防治之外，台灣癌症基金會攜手屈臣氏，共同呼籲高危險族群需定期進行自主肺部篩檢，以達早期發現、早期治療，更於今年推動「弱勢家庭肺癌篩檢支持計畫」，即日起至2017/11/30止，給予弱勢家庭的肺癌高危險群女性「肺部低劑量電腦斷層篩檢」補助，針對符合指定條件的高危險群女性提供補助方案，希冀讓更多女性建立早期篩檢、早期治療、杜絕危險致癌因子等正確觀念，積極為自己的健康把關。

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(中時電子報)

誰是肺癌高危險族群！（台灣癌症基金會製表）