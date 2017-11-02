讓台灣藝術家及他們的故事走入生活！文化部推廣專書、紀錄片

2017年11月02日 03:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

透過文字、影像紀錄，讓更多人瞭解台灣藝術家背後動人的故事！文化部1日舉辦「家庭美術館─美術家傳記叢書」暨「台灣資深藝術家影音紀錄片」發表記者會！

由鄭麗君部長主持，藝術發展司張惠君司長、國美館蕭宗煌館長、公廣集團董事長陳郁秀、藝術家雜誌發行人何政廣，傳記及紀錄片主角霍剛、劉國松、陳輝東、吳昊、李錫奇、鄭善禧等，蔡草如、木下靜涯、莊喆、楊英風、陳夏雨等藝術家家人，以及叢書作者黃冬富、劉永仁、蕭瓊瑞、鄭芳和、陳長華、白適銘、陳水財、曾長生、潘襎、廖新田，紀錄片導演陳毓秀、郭文霖、王天利、陸敬孝、洪維健等均出席，場面熱鬧盛大。

鄭部長表示，「家庭美術館─美術家傳記叢書」共累積出版111冊，「台灣資深藝術家影音紀錄片」也已完成32部，兩項出版計畫均以平易近人的方式讓台灣藝術家及他們的故事走入家庭、學校、社區，紮根日常生活。期望藉由結合政府與民間研究的能量，共同建構藝術史觀，建立台灣人的文化自信與共同認同。

部長更強調，前瞻計畫首度使用特別預算推動重新建構台灣歷史，包含藝數、文學史、音樂史、建築史等。未來也將與教育部合作，推動大學設立相關研究中心，讓典藏、研究、展示能量都能達到擴充。蕭館長也表示，藝術家們的努力讓台灣藝術創作繁花錦簇，也藉此感謝所有作者、導演及藝術家促成今年度精采的出版作品，未來國美館也將繼續進行兩項出版計畫，為台灣藝術家留下印記。

文化部鄭麗君部長（前右6）、國美館蕭宗煌館長（前左）公廣集團董事長陳郁秀（前右5）、藝術家雜誌發行人何政廣（前右3）及貴賓合影。（文化部提供）

文化部自行政院文化建設委員會時期(民國81年起)策劃編印「家庭美術館─—美術家傳記叢書」、民國96年開始發行「台灣資深藝術家影音紀錄片」，為台灣美術傳承留下寶貴的文獻資料。長期以台灣美術的發展、傳承與推廣為核心主軸的國美館自民國100年接手辦理兩項計畫，記錄台灣美術史上藝術家重要的生命與創作歷程與傳承藝術典範。今年更在文化部「重建台灣藝術史計畫」的支持下，藉由「家庭美術館─美術家傳記叢書」及「台灣資深藝術家影音紀錄片」的出版增進國人對台灣藝術家及美術發展的認識與瞭解，建構台灣美術史的扎根工作。

106年度「家庭美術館─—美術家傳記叢書」共計出版10冊：黃冬富著《謙和‧兼能‧蔡草如》、劉永仁著《寂弦‧高韻‧霍剛》、蕭瓊瑞著《現代‧水墨‧劉國松》、鄭芳和著《白色‧孤絕‧林壽宇》、陳長華著《綺麗‧寫實‧陳輝東》、白適銘著《日盛‧雨後‧木下靜涯》、陳水財著《圓融‧沈思‧陳英傑》、曾長生著《原彩‧東方‧吳昊》、潘襎著《元氣‧磅礡‧莊喆》、廖新田著《線形‧本位‧李錫奇》；以及「台灣資深藝術家影音紀錄片」共計出版5部（《鄭善禧》、《謝里法》、《林惺嶽》、《楊英風》、《陳夏雨》）。

均以藝術家個別的生命史作為主軸，在嚴謹的學術研究基礎下，以學理兼具、深入淺出的筆調介紹台灣的前輩畫家，呈現二十世紀以來台灣近代美術的重要開拓者，敘述他們的生命經驗、藝術歷程，以及對台灣美術發展的貢獻和影響。

國美館為擴大推廣效益，今年將贈送國內大專院校、附設美術班的中小學、圖書館、文化機構等單位「家庭美術館─—美術家傳記叢書」與「台灣資深藝術家影音紀錄片」，以建構常民化的美學環境。出版品同時也將寄發駐外機構等單位，以期推廣我國美術發展並提供相關藝術研究資料，以增進海外人士瞭解。而5部藝術家的紀錄片，將於12月間分別安排於華視主頻道及教育文化頻道等頻道播出，並舉辦校園巡會放映。

(中時電子報)