秋涼時刻更暖心！下載APP嘗「台南清燙牛肉湯」優惠多

2017年11月02日 04:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋涼時刻，來碗熱呼呼的「牛肉湯」體驗台南人的生活！想要瞭解一座城市，最好的方法不只是看書、看影片，而是實際到當地走走！品嚐當地人吃什麼、玩什麼！話說府城台南人的早餐就是「清燙牛肉湯」！鮮嫩牛肉汆燙，喝得到鮮甜與原味，而現在只要下載「巷弄X台南」APP，就能得到由19家店家提供的一碗50元優惠卷，讓你暖心也暖胃！

秋意漸濃氣候微涼，正是品嚐清燙牛肉湯的好時節，台南美食數不盡，其中產地直送的新鮮溫體牛肉，佐以慢火細熬出各具風味的湯頭最令人驚艷，大骨湯頭、中藥湯頭、蔬果湯頭各有忠實粉絲，各路店家的「秘方」養出台南人的挑嘴，也讓清燙原味的牛肉湯成為大台南地區的專有特色，更深化了美食之都的底氣！

台南清燙牛肉湯。（台南市政府觀光旅遊局提供）

每年多次走訪台南的旅遊作家943也是「台南清燙牛肉湯」的忠實粉絲，她指出，「溫體牛肉是冷凍不能比的」有些部位整個就是入口即化啊！943也推薦她的「台南清燙牛肉湯」的口袋名單，如「輝哥」的牛腩就是入口即化，也很適合牙口不好的老人家或小孩；「億哥」的熱炒很受歡迎，「鴻品」不只牛肉湯好吃，連自家研發的滑蛋牛肉都有叉燒肉的香氣，口感也很溼潤！這些店家的美味，讓她一再流連忘返！這也是943對府城美味的記憶！

台南清燙牛肉湯。（台南市政府觀光旅遊局提供）

台南市政府觀光旅遊局表示，為推廣台南時段限定（牛肉湯店家配合屠宰牛隻時間，需把握黃金六小時的溫體牛）的清燙牛肉湯，繼去年推出台南清燙牛肉湯指南手冊及地圖大獲好評一冊難求後，今年更推出《台南清燙牛肉湯摺頁》隨行文宣，網羅大台南地區90家清燙牛肉湯店家，讓民眾按圖索驥前往隱身巷內仔、廟口及市場內的店家，一探這碗集結眾了人情、生活、歷史烹調出的美味，找出您心中最道地、最對胃的清燙牛肉湯。

此外，亦透過美食導購平台「巷弄X台南」APP，推出台南限定款的「台南清燙牛肉湯優惠專區」，於2017/11/1起上線，提供共計1,900碗的優惠限時搶購（每碗優惠折價50元，售完為主），讓喜愛美味的民眾都有機會以更優惠的價格品嚐到台南不同風味的牛肉湯。

「巷弄X台南」APP附帶定位功能，貼心讓民眾利用導航直趨店家，藉由導客到店的方式，以大台南地區各牛肉湯店家為主場，希望大家呼朋引伴來台南享受秋候之際最暖心的牛肉湯甘醇滋味，來趟意遊味盡的美食之旅。

《台南清燙牛肉湯摺頁》正面。（台南市政府觀光旅遊局提供）

★《台南清燙牛肉湯摺頁》索取資訊:11月1日(三)起限量開放索取，歡迎至台南市政府永華及民治市政中心市民聯合服務中心、台南市各旅遊服務中心、交通部觀光局各旅遊服務中心、機場旅遊服務中心(松山、桃園、台中、台南、高雄)、高鐵旅遊服務中心(台中、台南、左營)、火車站旅遊服務中心(台北、板橋、台中、新營、台南、嘉義、高雄)、台南市境內高速公路服務區、台南市各區公所及90家牛肉湯店家索取，詳細索取地點請上「台南旅遊網」查詢或電洽06-6353226，並可上網下載電子檔。

★ APP限時優惠：「巷弄X台南」APP 11-12月限時優惠，共19家牛肉湯店家提供共計1,900碗牛肉湯，每碗優惠折價50元。

(中時電子報)