新北防範土石流威脅！UAV無人載具空拍影像更便利

利用無人飛行載具(UAV)進行集水區全貌、溪流狀況及住戶分布等相關調查，可克服傳統現地調查之地形視野障礙，取得較佳之全視野影像。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

新北市轄內有232條土石流潛勢溪流，分布於24個行政區，受影響的保全對象約4,000人，新北市政府農業局為防止轄內土石流災害可能造成威脅，自104年起啟動土石流潛勢溪流滾動調查，目前已取得175條土石流潛勢流調查結果及空拍影像，預計106年底可全數完成，藉由主動的滾動調查，降低土石流帶來的風險。

由於土石流潛勢溪流並非不會改變，溪流內可能會有發生崩塌、堵塞等變異。因此農業局委託成大防災中心團隊，平時利用無人飛行載具(UAV)進行集水區全貌、溪流狀況及住戶分布等相關調查，可克服傳統現地調查之地形視野障礙，取得較佳之全視野影像，對於防災工作規劃上皆能有所助益。另並配合專業調查人員實地勘察，確認土石流影響範圍及清查範圍內易受土石流影響的保全住戶，並提供相關治理工程建議，以防止土石流災害。

農業局長李玟表示，颱風天時新聞常看到土石流潛勢溪流發布紅黃警戒的訊息，其實已劃設的土石流潛勢溪流現地環境是會改變的，農業局藉由主動的滾動調查，降低土石流帶來的風險。且市府針對土石流保全戶都會加以宣導防災避災的觀念，強化科技應變能力以降低颱風豪雨事件所可能造成的土砂災害威脅，以保障本市市民生命財產之安全。

(中時電子報)

利用無人飛行載具(UAV)進行集水區全貌、溪流狀況及住戶分布等相關調查，可克服傳統現地調查之地形視野障礙，取得較佳之全視野影像。（新北市農業局提供）
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