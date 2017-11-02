白天高溫29度！入夜鋒面到！北、東部降溫、防局部大雨

今（2日）白天台灣北部及東半部地區有局部短暫雨。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

秋天天氣多變化！昨（1日）是秋老虎，今（2日）白天高溫上看29度，然晚上又要變天！入夜鋒面到，北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，外出民眾請注意。

外出帶把傘！今白天台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。氣溫方面，北部、東半部高溫29度，中部、南部高溫上看31度。各地清晨、夜晚偏涼，低溫約19到22度，日夜溫差較大，需記得保暖！

今晚起至明（3日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，中南部地區亦有局部短暫陣雨，馬祖有局部短暫雨，澎湖、金門為多雲。另今晚起熱帶性低氣壓外圍環流影響，南沙島將有8到10級強陣風，請注意，

此外，菲律賓西方近海，距離鵝鑾鼻南方1100公里左右，有機會發展為今年的第23號颱風「丹瑞」。據氣象局表示，此熱低壓緯度偏低，且主要朝中南半島方向移動，估計對台灣不會有直接的影響。

另空氣品質方面，今日高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他良好至普通，指標污染物細懸浮微粒。

(中時電子報)

氣溫方面，今（2日）北部、東半部高溫29度，中部、南部高溫上看31度。（圖取自氣象局網頁）

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