數學老師似曾相識 原來是A片男優？

大利有名猛男數學老師，健碩的身材和結實的肌肉十分吸睛，竟然曾是當過美國同志A片的男優，在校園內引發議論。(圖片取自instinctmagazine)

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中時電子報

義大利有名猛男數學老師，健碩的身材和結實的肌肉十分吸睛，放在社交網路上的照片也引起關注，不過有學生越看越眼熟，發現老師竟然曾是當過美國同志A片的男優，在校園內引發議論，更登上了義國最大媒體之一，成為八卦話題之一，不過被起底後，老師一點也不以為意，更大方承認，態度頗為坦然。

在羅馬一所學院任教的魯蓋洛佛萊迪(Ruggero Freddi )赤裸上身、伸展強壯肌肉的鍛鍊短片放在臉書上，引起學生轟動，不料有學生愈看愈覺得眼熟，發現他過去曾經以卡洛梅西的藝名在美國上演同志A片，拍過不少作品。

被起底後，魯蓋洛坦言在義大利取得電腦工程學位後，本來想當工程師，但因義大利的失業率高、工作機會少，一直沒有找到工作，剛好而美國這邊找他去拍片，他想了一想，認拍A片的酬勞更高，工作內容也很有趣，便飄洋過海赴美發展，拍了一陣子A片後，回到義大利深造，拿到了數學的學位，當起了老師。

魯蓋洛十分坦蕩，更表示自己有位同性愛人在一起超過10年，他並不意外會被發現，他說「我為我的事業感到高興和自豪。他們都反映了我個性的一部分。我很高興我是一個好看的人，世界認識到了這一點。我很高興世界認識到我是一個聰明的人。他們都反映了我個性的一部分。」

(中時電子報)

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