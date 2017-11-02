11／02三大報頭版要聞

2017年11月02日 07:27 中時電子報 中時電子報

◎中國時報

翻開台北市長柯文哲主政的市政地圖，在東北兩方各有一顆「壞蛋」，一是東區的大巨蛋，另一顆是位在士林被戲稱為「皮蛋豆腐」的台北表演藝術中心。這2顆造價昂貴、外形搶眼，目前都在養蚊子的「壞蛋」卡住柯文哲咽喉？拆或不拆都是難題，考驗著柯文哲157的智商，稍有不慎，引爆的政治效應，恐會賠上他的連任之路。

民進黨籍台南市議員李文正、前中興大學企管系副教授沈建德長期質疑國高中歷史課本誤用《開羅宣言》，「替中國提供一中原則的法律基礎及犯台口實」，要求更正「不實內容」。教育部強調，曾在民國86年及今年2月行文請外交部解釋，外交部均表示「開羅宣言有法律效力」。

慶富集團聯貸案爭議續擴大！金管會統計，慶富集團共積欠17家銀行債務，自貸、聯貸總額達250億元，其中近9成、222億元為無擔保。財政部國庫署長阮清華昨在立院備詢時說，慶陽案監察院已調查，財政部也積極了解，就目前所知，土銀在履約管理上，確有疏失應檢討。

蔡英文總統太平洋友邦之旅，出訪前一度傳出中共擬挖我外交牆角，尤其是中南美洲的多明尼加，外交部官員1日表示，多明尼加目前是穩住了，不過他也坦承，外交工作隨時可能有變化，大陸方面是否下重手，是重要關鍵。

◎旺報

在國民黨兩岸事務與負責國、共溝通的智庫人事全面改組後，為因應十九大後兩岸形勢、凸顯國民黨兩岸政策優勢，黨主席吳敦義下一步打算於黨內成立統合大陸事務部、台商服務中心的新兩岸決策機構，以推動「兩岸和平發展」為最高目標。據瞭解，該組織型態將參照「中共中央對台工作領導小組」模式，由黨主席兼任該機構的主任委員，廣納具兩岸實務經驗的專家和重量級台商擔任常務委員，對外展現國民黨對兩岸和平發展的重視、整合兩岸資源與人力，同時提升黨內兩岸決策機構的層級。

民進黨立委郭正亮1日指出，中共十九大報告除了隱約以2049年作為統一的最後期限，並無促統的急迫感，整體而言對台採取「官方硬的更硬，民間軟的更軟」，他認為未來兩岸官方持續僵局，仍看不到解套空間，但大陸對台擴大同等待遇的「民間促統」戰略，恐讓台灣面對更大的挑戰。

十九大之後的兩岸局勢，陸方如何看待？中共解放軍少將、中國國防大學非洲安全研究中心主任朱成虎接受媒體專訪稱，面對十九大報告，台灣不應過分樂觀，並強調大陸人要拋掉對國民黨的「幻想」，「今天的國民黨高層裡頭，沒有真的願意與大陸談統一的，對這一點大陸要有足夠思想準備，所以台灣問題的解決最後還是要靠大陸」，他更批評，國民黨去年大選大敗，和「不沾鍋」馬英九執政八年的不作為有很大關係。

就在美國總統川普即將展開亞洲行、訪問中國前夕，美軍釋出了來自北京的威脅大於來自北韓威脅的訊息，且還控訴中國解放軍已經進行了多次針對美軍關島基地的轟炸訓練。

◎工商時報

大陸電商巨頭阿里巴巴集團日昨舉辦「2017天貓雙11全球狂歡節啟動發布會」，為雙11網購節活動造勢，而結合線上線下（O2O）的「新零售」是今年雙11最大看點。

行政院長賴清德昨（1）日再度召開「五缺」之缺人才會議，同意研發人才技術入股取得的股票，新增可以選擇移轉股票時再課稅，此舉對於鼓勵科技研發人才勇敢投入扶植新創企業，初期無須考慮稅務問題，有很大誘因，下周四（9日）行政院就會公布相關方案。

晶電轉型再邁大步，大陸LED封裝廠鴻利智匯宣布與晶電簽訂採購合約，未來4年將向晶電採購人民幣5億元的車規LED晶片，採購項目涵蓋四元LED、藍光LED，相當於目前晶電車規LED事業占比超過20％的訂單量，預期最快在2018年底設計進入大陸車燈市場。

揮別民俗月禁忌，10月國內車市回神，在進口車續扮領頭羊帶動下，繳出優於預期的3.55萬輛成績，10月上市的兩款指標新車－凌志NX200、納智捷U5，業績均開紅盤，年終車市展望轉趨樂觀。

(中時電子報)