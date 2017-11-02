謝長廷為核食進口抱不平？王丰酸：「助」日代表

2017年11月02日 08:05 中時電子報 謝雅柔

立法院外交及國防委員會今日排定邀請駐日本代表謝長廷報告「東北亞區域局勢與日本大選分析及台日關係發展現況及展望」。針對日本核食問題，謝長廷在書面報告中提及，「針對福島以外鄰近各縣全面禁止進口措施者，僅我國與中國大陸」。對此，作家王丰說謝言詞間有濃厚為日本鄰核農民打抱不平之況味，他諷刺稱謝恐是歷來最佳「駐(助？)日代表」。

據聯合新聞網報導，謝長廷在送至立院的書面報告中表示，目前世界各國已逐步解除或放寬日本食品進口管制，加拿大、澳大利亞等完全解除管制，美國、歐盟等放寬管制。目前針對福島以外鄰近各縣全面禁止進口措施者僅我國與中國大陸。

對此，王丰指出，世界上只剩我國和大陸不進口日本鄰核縣市的食品，台灣這邊是馬英九以來的執政當局為了保護台灣人民食品安全，明智而小心謹慎的應有妥善作法。難不成台灣要對日本門戶大開，歡迎鄰核各縣食品進口，讓台灣人人吃上一口核食嗎？

對於謝長廷稱「當前台日關係良好」，王丰直言，若「當前台日關係良好」，日本當局為何會有「釣魚台、慰安婦、沖之鳥等若干懸案未決」此等不友好行徑？日本為何不聲明放棄釣魚台主權，誠意解決慰安婦問題？

王丰說既然如今日本「若干懸案未決」，謝長廷何不讓大家瞧瞧「嚴正抗議重申立場」的樣子，證明謝的確有「嚴正抗議重申立場」，而不是只聽見謝為日本農民助陣，為日本當局張目的「駐(助？)日代表」聲音，卻從未聽聞有為台灣同胞撐腰的「駐日代表」該有的正義之聲。

(中時電子報)