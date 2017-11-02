人生最大的遺憾 邱議瑩首度證實終身不孕

有「漂亮寶貝」之稱的民進黨立委邱議瑩。（甘嘉雯翻攝）

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中時電子報
民進黨立委邱議瑩近期出書分享抗癌過程。（中時資料照／姚志平攝）

有「漂亮寶貝」之稱的民進黨立委邱議瑩，2011年底發現罹患第一期卵巢癌，同年12月立委選戰中開刀切除卵巢水樣腫瘤。她丈夫、當時為高雄市副市長的李永得表示「早期發現，算是很幸運！」近期邱議瑩出書分享抗癌過程，透露，超愛小孩的她，此生最大的遺憾，就是無法生育。

邱議瑩在出版的新書《生命的溫暖戰歌》中，首度對外證實她無法生育，此生有遺憾！邱議瑩2011年參選高雄市第一選區立委時，選前檢查出水瘤，決定動手術摘除，術後，李永得對邱議瑩說：「醫生都幫你清理乾淨了。」這才知道，為避免復發，她的腫瘤與子宮、卵巢都一併摘除，也從此斷了她生育的希望。

她曾為了擁有孩子，作過試管，可惜沒成功，老公直接跟她說「不然我們去領養一個孩子」。但因夫妻兩年紀不小了，且都在公職，太忙了，邱議瑩擔心無法全心全意照顧孩子，會內疚，轉個念頭，老公有一個優秀女兒，覺得欣慰了。邱議瑩曾在臉書測驗中，幻想自己的女兒會長什麼樣。

抗癌的路，雖然艱辛但能找回健康才是最重要的，2016年主治醫師宣告她完全康復。幸好一路走來，丈夫李永得始終支持陪伴她，讓她擁有前進的動力。

(中時電子報)

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