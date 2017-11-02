台灣智慧防災技術！「阿姆斯特丹國際水資源週」獲好評！

2017年11月02日 08:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣防災技術躍上國際！阿姆斯特丹國際水資源週(Amsterdam International Water Week, 簡稱AIWW)今(106)年10月30日至11月3日於荷蘭阿姆斯特丹舉行。主辦單位首次邀請台灣水利署賴建信署長參加「高階圓桌會議(High-Level Roundtable)」、「水事業領袖論壇(Utility Leaders Forum)」，與世界各國水事業的產官學領袖同桌討論世界水議題，並分享透過資訊公開以提升民眾防災意識及水利設施維護更新的經驗。

賴署長並於AIWW韌性地區與氣候變遷調適專題研討，以專題演講分享台灣的防洪治水成果，獲各國與會者廣大迴響，成功將水利發展經驗推向國際，更提升台灣能見度。本次受邀參加AIWW活動，賴署長表示備感榮幸，並希望透過本次與會，吸收國際新知同時分享我國水利技術及管理成果，提供未來水資源問題之解決方案參考。

大會同時舉辦為期4天的水博覽會(今年10月31日至11月3日)，吸引144個國家約900家廠商參展，台灣今年度更有28家廠商參展濾水及淨水設備；台灣廠商透過技術的精進，研發兼顧節水及小體積的設備，並有攜帶方便的簡易型淨水工具，參觀者均有高度興趣。

賴署長把握研討會空檔時間，與駐荷蘭代表處周台竹代表拜會水博覽會的參展廠商，瞭解台灣廠商需求。賴署長表示，將成功的水利技術、經驗及水利產業推向國際舞台，是水利署的理想與抱負，未來將透過各種形式推廣台灣的水利成就，讓台灣廠商的努力得以在國際間發光發熱。

AIWW是全球最大水資源議題的活動，包含研討會、周邊活動(Side Event)及水博覽會等系列活動，每二年舉辦一次，世界各國水資源議題相關菁英齊聚於此，分享彼此經驗。

(中時電子報)