想加入中國共產黨？呂秋遠：不是破銅爛鐵都收

2017年11月02日 08:31 中時電子報 黃以謙

台灣人盧麗安以中共十九大代表的身分亮相後，幾位台灣青年，像是張立齊、王裕慶、劉樂妍等人都表態欲加入中國共產黨的意願。對此，名律師呂秋遠表示，醒醒吧！共產黨不是什麼破銅爛鐵都收。

呂秋遠分析加入中國共產黨的條件，首先，必須成為中華人民共和國公民，不可以是中華民國公民，那已經被對岸認為亡國了；其次，要填「入黨申請書」，但是要知道，別以為申請人就是黨員，你以為黨是撿垃圾的嗎？

呂秋遠說，「申請」與「入黨」的距離還差得遠！接下來要參加各單位的黨章學習小組，還要上課、寫心得報告，並且不得一學期無故缺課三次以上，每個月最多也只能請假一次；另一方面，在黨的考察期間，所有科目都必須及格，沒有受到警告以上處分，還要每三個月就要寫報告，匯報自己的思想，最後經過黨支部調查政治背景，還有父母、鄰居、家世等等考察，才有機會成為「預備黨員」。這個預備黨員再經過考察一年，經過表決後才能扶正為正式黨員

呂秋遠強調，中國大陸十幾億人口，只有不到一億的黨員，憑什麼你可以進去？請不要把台灣入黨這一套，拿來想像中國共產黨，共產黨不是什麼破銅爛鐵都收，動不動就把「我想加入共產黨」放在嘴巴上，你以為是上酒店還是逛大街嗎？

名作家顏擇雅對此議題也有感而發，表示中共連中國人都很難加入了，何況台灣人？人家盧麗安是留英博士，被觀察18年後才被上海統戰部長沙海林邀請加入。像她這種「樣板」，模樣好不好、講話得不得體，都非常重要，如果出了什麼問題，甚至連介紹人也要負連帶責任。

顏擇雅評論最近高調宣稱想入黨的兩位博士生，認為其資歷、相貌、談吐差太多了！他們可能以為努力嫌台灣、講中共好話就會被看上，但是孰不知這種馬屁精中共看得太多，而且還沒入黨就先得罪台灣人，對中共能有什麼統戰價值呢？

(中時電子報)