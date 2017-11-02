日本男女平等列全球114名 主要工業國中敬陪末座

2017年11月02日 08:47 中時 黃菁菁

世界經濟論壇(World Economic Forum)2日公布有關全球男女平等的年度報告，日本在世界144國的男女平等排行榜中排名114名，較去年下跌3個順位，也是7大主要工業國家當中最低的。

這個排行榜分為經濟、政治、教育、健康4個領域的14個項目，針對各領域男女平等的現況決定順位。

日本在政治領域方面雖說是男女平等，但今年的排名仍從去年的103名跌至123名，主要是因為女性國會議員的比例、女性閣員比例，以及過去50年女性國家元首在位年數等，這3項的評分拉低了排名。

日本目前眾議院有47名女性議員，占全體的10.1%，參議院有50人，占20.7%。女性地方議員至去年底的統計只占12.6%。《朝日新聞》分析，日本女性議員沒有增加，主要是因為選舉制度和政黨的態度，政黨的地方組織等在選候選人時仍以男性為主。

報導中指出，在海外有些國家採取要求國會議席和候選人必須有一定的名額是女性，所以女性議員人數增加。加拿大、法國、挪威等內閣的男女比例是5比5。

日本國會今年雖然提出「要求政黨在推候選人時，男女比例要均等」法案，各黨也同意了，但因國會的混亂及日本首相安倍晉三臨時宣布解散眾院而廢案。安倍第4次新內閣留任了所有前閣員，其中女性閣員只有2名。

在經濟領域方面，日本從去年的118名上升到114名，有些許的改善。不過在就業機會、薪酬、所得、官民的高職位、專門技術職等5項當中評分仍低，日本在官方民間居高職的女性少，排名116，男女所得差距則排名100，可以看出日本男女之間的差距仍大。

(中時)