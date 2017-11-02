MLB》世界大賽G7最終決戰 美媒推勝負5關鍵

2017年11月02日 08:53 中時電子報 蔡銘仁

道奇昨背水一戰贏得勝利，使得世界大賽連兩年戰到最後一戰決勝，是道奇能睽違29年捧起金盃，還是太空人迎回隊史55年來首冠，今(2日)過後答案將揭曉，大聯盟專欄作家認為，包括柯蕭(Clayton Kershaw)等，此役共有5個觀察點，將是決定勝負誰屬的關鍵因素。

道奇昨在回到主場，3比1逆轉擊敗太空人，使得雙方戰成3比3平手。今天關鍵第七戰，大聯盟專欄作家派崔洛(Mike Petriello)列出5個觀察重點，而首先第一點，就是道奇把柯蕭推上火線救援的時機點選擇。派崔洛直言，這場比賽的投手調度，已經沒有所謂先發或後援投手之分。

柯蕭第五戰僅投4.2局失6分，昨道奇背水一戰，仍不時看到他在場邊熱身。總教練羅伯茲(Dave Roberts)賽後直言，他明白柯蕭很想上場，「而我們選擇溫存他的其中一個理由，就是為了第七戰。」柯蕭渴望替球隊貢獻，他也豪氣的說，如果球隊需要，他隨時準備好上陣，「投27局都沒問題！」

此役道奇推出達比修有先發，派崔洛認為，達比修雖在國聯系列賽投得出色，但過往即便強如印地安人王牌克魯伯(Corey Kluber)，去年第七戰也未能投滿5局，柯蕭登場的時間點，會是個關鍵之一。另道奇倚重的前田健太、馬洛(Brandon morrow)和簡森(Kenley Jansen)的狀況，也是重要觀察點。

對太空人來說，首要關鍵則是牛棚。此役他們推麥卡勒斯(Lance McCullers)先發，年僅24歲的他，是史上第6年年輕扛世界大賽第七戰的先發；不過今天包括凱寇(Dallas Keuchel)等人，都可能上陣救援，麥卡勒斯可能不會投太長，牛棚誰能展現適時挺身而出，備受關注。

其次，強打史普林格(George Springer)的表現好壞，也會牽動太空人的勝負；他世界大賽至今，繳打擊率3成75、上壘率4成83、長打率9成58火燙表現，另有4轟。派崔洛認為，在瑞迪克(Josh Reddick)和M.岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)手感低迷時，更顯史普林格表現的重要性。

不過道奇擁有主場優勢，以過往他們在主場勝率7成04優於客場5成80，太空人客場戰績2勝6敗來看，道奇能在自家主場作戰，對他們是一大利多。只是過往世界大賽決勝戰，主客隊各拿19勝，加上世界大賽高張力易催生許多不確定因素，太空人想贏球也非全然沒機會。

(中時電子報)