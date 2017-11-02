蔡衍明籲：愛台灣 陸先化解台恐中怕輸情結

蔡衍明籲：愛台灣 陸先化解台恐中怕輸情結
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中時電子報
綜合報導
面對大陸的迅速強大，台灣人難免有畏懼心理。（本報系資料照片）
兩岸僵局亟待化解。圖為2017首屆冀台傳統武術交流大會，兩岸武術名家交手。（資料照片，趙雙傑攝）

蔡政府執政以來，兩岸關係陷入僵局。旺旺集團董事長蔡衍明指出，大陸應要有同理心，去體會台灣人民「怕」大陸的心情，台灣人民的怕來自於兩個方面，一是歷史遺緒，是國民黨過去教育灌輸對共產黨的怕；二是自然的習性，對「大」感到恐懼，向來是人情之常，大陸愈強大，台灣在旁，有一些複雜的擔心，也應理解。

今年是兩岸開放交流卅週年，旺報與上海東亞研究所在上海共同舉辦「兩岸關係卅年回顧與展望研討會」，蔡衍明董事長10月28日出席研討會致詞，引起兩岸高度重視與廣泛討論。其中，有關台灣人民對大陸崛起後的心理變化闡述，更是一語中的，深獲共鳴。

對於如何化解兩岸僵局，蔡衍明以他多年的深入觀察與體會提出誠摯建議。他表示，陸在傳達「愛台灣」的情感之前，要先化解台灣人民「怕大陸」的情結。其做法就是他對大陸的呼籲：「主動盡力迅速彌補過去兩岸心靈感情所受的創傷、用心以務實與現實態度爭取台灣民心，積極深化兩岸一家親，多說些有感情的話、多做些會感動的事。」

(中時電子報)

蔡衍明董事長演說全文
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