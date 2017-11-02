「貴」跟「好吃」兩碼事 蘭亭燒肉破解和牛美味迷思

2017年11月02日 09:32 工商 姚舜

黑毛和種是日本肉牛的主流品種，〈蘭亭和牛極緻燒〉引進的翼板部位，又稱「羽下肉」，油花分布漂亮均勻。（圖／姚舜攝）

黑毛和種的肩上蓋部位一樣充滿油花，且有咀嚼口感，〈蘭亭〉是將之厚切後供客人燒烤。（圖／姚舜攝）

〈蘭亭〉服務人員將黑毛和種和牛的翼板肉燒烤後，表層微微酥焦並帶肉香，風味口感直逼高檔牛排，價位卻非高不可攀。（圖／姚舜攝）

又稱「辮子肉」的「頸長筋」部位，位在牛頸的深層，不易拆解，因肉上帶筋，故有獨特口感。（圖／姚舜攝）

黑毛和種和牛的「頸長筋」部位燒烤後，「食感」十足且愈嚼愈香。（圖／姚舜攝）

為提供燒肉控更多元食趣，〈蘭亭和牛極緻燒〉特引進黑毛和種和牛的翼板、頸長筋與肩上蓋等特殊部位。（圖／姚舜攝）

除了各種和牛的品種，〈蘭亭極緻和牛燒〉菜單上提供的和牛部位也很多樣齊全。（圖／姚舜攝）

品味日本和牛，不必追逐「名牌」，更不要以「吃牛排的角度」追著「貴森森」的肋眼、菲力或沙朗這些「牛排部位」跑。事實上，日本和牛的品系與品牌很多，可以切出的部位也是五花八門、品項繽紛，只要烹調料理得當，一些「非主流」部位，往往比「滿口都是油」的肋眼、菲力或沙朗部位更好吃，且更有口感。

「貴」不見得「好吃」，盲目追隨高價「名牌和牛」，只是滿足了虛榮心卻傷了荷包，卻不一定能換來美好味覺體驗，非常划不來。

營運至今不到一年，卻憑著和牛種類選項多元，且「非高檔不用」的台北〈蘭亭和牛極緻燒〉燒肉店，就在本周透過進口肉商自日本最大黑毛和牛出口商〈伊藤火腿商社〉，自日本引進了「黑毛和種」和牛的翼板、肩蓋肉，以及頸長筋等非主流部位以饗食客。而這些部位經廚師精修切割，並以備長炭燒烤後展現的風味與口感，比起肋眼、沙朗或菲力那些比較適合烤成牛排的部位更好吃呢。

日本和牛的品種多，品牌更多。而有「日本三大和牛」之稱的松阪牛、神戶牛，以及近江牛，其實是「品牌」而非「品種」。只是在台灣很多人似懂非懂，甚至「完全都不懂」。

以品種論，日本和牛品種品種可分為：黑毛和種、褐毛和種、日本短角種，以及無角和種等4大品種。其中，原產地在鳥取、但馬、島根和岡山的黑毛和種，為日本肉牛的最常見的主流品種，這種和牛品種產量約佔所有日本和牛種95%以上。而黑毛和種和牛的肉質色澤、紋路及緊實度，以及身上產出宛如大理石花紋般的霜降肉，堪稱日本和牛種裡最高品質。

〈蘭亭和牛極緻燒〉引近的黑毛和種和牛產自日本國境之南的鹿兒島。古稱「薩摩」的鹿兒島，是日本農業重鎮，當地除盛產鹿兒島黑豚，更是日本最大和牛生產地。而鹿兒島自古就是黑毛和牛的最重要產區，經過不斷的品種改良，加上鹿兒島牧場主人至今多堅持著以傳統方式養牛，故使鹿兒島在日本國內得以出產高品質及高輸出量的黑毛和牛而自豪。

〈伊藤火腿商社〉是日本純種黑毛和牛的最大出口商，出口的黑毛和牛外銷至歐盟，美國，亞洲。而該集團的和牛養殖牧場包含關東與關西地區，關西和牛肉色偏紅，肉香濃郁，關東和牛肉色偏粉，油香奶味，其拆肉師有專業執照且於攝氏7度以下低溫做精修分解，提供各不同餐廳使用。

為提供和牛老饕享受不同食趣，〈 蘭亭和牛極緻燒〉除引進了伊藤精修拆解的沙朗與牛小排等主流部位，並特別情商對方引進翼板、勵蓋肉與頸長筋和三角肉等部位，「別家吃不到，只有蘭亭有」，成了一大賣點。

和牛的油脂豐富，油花分布均勻，尤其是那些傳統被用來烤製牛排的肋眼、菲力或牛小排與沙朗部位，油花更是如雪花，漂亮得不得了。不過，和牛的這些部位柔雖柔、嫩雖嫩，烤過以後也夠香，但是「因為很油」，一般人其實吃不多，也不適合多吃。反倒是如翼板、肩蓋與頸長筋這些過去國人不是那麼熟悉的部位，燒烤過後的風味與口感讓人驚艷。

頸長筋又稱「辮子肉」，這個部位「藏」在頸部深層，所以有知味老饕稱之為「頸藏金」。這部位牛肉的特色是紅肉邊上帶著一些白色的筋，燒烤後筋上的油會使之產生焦香，除口感很讚，且愈嚼愈香。

經過精修切割而出的肩上蓋，乍看和牛小排有點神似，燒烤後既香又有口感，除了直接吃食，將肉片捲入蔥花作餡，味道也很好。

至於位在牛肩下的翼板肉，因油花分布如羽毛般細緻，故在日本被有些饕客稱為「羽下肉」。〈蘭亭〉的廚師將這個部位的黑毛和牛厚切後燒烤，上桌時表層酥香焦脆，肉裡柔嫩多汁且有口感，有「吃牛排的感覺」。

〈蘭亭和牛極緻燒〉的負責人蘭小明表示，政府開放和牛進口後，〈蘭亭〉可以採購的和牛選擇大增，這次餐廳刻意選擇引進黑毛和種和牛的特殊部位，還得特地向進口商「情商」才可得。主要原因是，目前飯店或餐廳進口日本和牛都得整頭牛或半頭牛的進，而多數進口商更多不願意修出那些部位給餐飲業者。所以，要吃到日本和牛的翼板或「辮子肉」，還真不是件容易的事哩。

(工商)