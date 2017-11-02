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高雄造船廠傳失火 6消防分隊齊灌救
高雄一間造船廠今晨傳出火災。(示意圖：中時資料照)
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2017年11月02日 09:23
中時電子報
張國欽
高雄旗津一間造船廠今(2日)晨驚傳失火，火場濃煙直竄天際，附近還有許多工廠，為防火勢擴大延燒，共出動6個消防分隊前往灌救。
(中時電子報)
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