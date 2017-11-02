圖輯》《富比士》全球百大女性領袖榜 小英總統名列15

我國蔡英文總統，被《富比士》雜誌選入2017年「全球百大女性領袖榜」第15名。（圖/中央社）

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中時電子報

據美國《富比士》雜誌（Forbes）報導，近年來隨著男女政治權利平等，世界各國也逐漸出現女性領袖，《富比士》做出最新2017年「全球百大女性領袖榜」（The World's 100 Most Powerful Women In 2017），無論是政治、經濟、社會或意見領袖，都可能列名於該榜單之上。其中德國「鐵娘子」梅克爾（Angela Merkel）傲視群雌，英國首相梅伊（Theresa May）則位居榜眼，而我國的蔡英文總統，則被排在蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）遺孀、鮑威爾（Laurene Powell Jobs）之後，名列第15。

不過，在綜合榜單中，蔡英文總統名列15，但若是在《富比士》22位最有權勢的女性政治人物名單中，蔡總統排在上述所提及的梅克爾與梅伊之後，高居第三名的位置，甚至比伊凡卡（Ivanka Trump）、伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）、翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和新上任的紐西蘭總理艾爾登（Jacinda Ardern）。但事實上，全體聯合國（UN）會員內，僅有不到1成的國家，擁有女性領袖，不少國家的國會中，甚至必須保持女性保留席次，才能保留女性的代表席次，也讓女性領袖的挑戰，往往比男性更為艱難。

德國「鐵娘子」總理梅克爾，名列女性領袖榜首位。（圖/路透社）

英國首相梅伊，名列《富比士》雜誌百大女性領袖第二位。（圖/路透社）

《富比士》全球百大女性領袖榜前十名：

IMF總裁拉加德。（圖/Christine Lagarde臉書專頁）

微軟創辦人比爾蓋茲（圖左）與梅琳達（圖中央）夫婦，和多年好友、股神巴菲特（圖右）合影。（圖/Melinda Gates粉絲專頁）

一、德國總理梅克爾

二、英國首相梅伊

三、蓋茲基金會創辦人梅琳達蓋茲（Melinda Gates）

四、臉書總裁雪柔·桑德伯格（Sheryl Kara Sandberg）

五、通用汽車總裁瑪麗·芭拉（Mary Barra）

六、YouTube執行長蘇珊·沃西基（Susan Wojcicki）

七、富達投資執行長艾碧強森（Abigail Johnson）

八、國際貨幣基金總裁拉加德（Christine Lagarde）

九、桑坦德銀行董事長安娜玻定（Ana Patricia Botin）

十、IBM執行長羅梅蒂（Ginni Rometty）

(中時電子報)

文章來源：The World's 100 Most Powerful Women In 2017

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