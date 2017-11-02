圖輯》《富比士》全球百大女性領袖榜 小英總統名列15

2017年11月02日 09:39 中時電子報 李靖棠

據美國《富比士》雜誌（Forbes）報導，近年來隨著男女政治權利平等，世界各國也逐漸出現女性領袖，《富比士》做出最新2017年「全球百大女性領袖榜」（The World's 100 Most Powerful Women In 2017），無論是政治、經濟、社會或意見領袖，都可能列名於該榜單之上。其中德國「鐵娘子」梅克爾（Angela Merkel）傲視群雌，英國首相梅伊（Theresa May）則位居榜眼，而我國的蔡英文總統，則被排在蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）遺孀、鮑威爾（Laurene Powell Jobs）之後，名列第15。

不過，在綜合榜單中，蔡英文總統名列15，但若是在《富比士》22位最有權勢的女性政治人物名單中，蔡總統排在上述所提及的梅克爾與梅伊之後，高居第三名的位置，甚至比伊凡卡（Ivanka Trump）、伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）、翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和新上任的紐西蘭總理艾爾登（Jacinda Ardern）。但事實上，全體聯合國（UN）會員內，僅有不到1成的國家，擁有女性領袖，不少國家的國會中，甚至必須保持女性保留席次，才能保留女性的代表席次，也讓女性領袖的挑戰，往往比男性更為艱難。

德國「鐵娘子」總理梅克爾，名列女性領袖榜首位。（圖/路透社）

英國首相梅伊，名列《富比士》雜誌百大女性領袖第二位。（圖/路透社）

《富比士》全球百大女性領袖榜前十名：

IMF總裁拉加德。（圖/Christine Lagarde臉書專頁）

微軟創辦人比爾蓋茲（圖左）與梅琳達（圖中央）夫婦，和多年好友、股神巴菲特（圖右）合影。（圖/Melinda Gates粉絲專頁）

一、德國總理梅克爾

二、英國首相梅伊

三、蓋茲基金會創辦人梅琳達蓋茲（Melinda Gates）

四、臉書總裁雪柔·桑德伯格（Sheryl Kara Sandberg）

五、通用汽車總裁瑪麗·芭拉（Mary Barra）

六、YouTube執行長蘇珊·沃西基（Susan Wojcicki）

七、富達投資執行長艾碧強森（Abigail Johnson）

八、國際貨幣基金總裁拉加德（Christine Lagarde）

九、桑坦德銀行董事長安娜玻定（Ana Patricia Botin）

十、IBM執行長羅梅蒂（Ginni Rometty）

(中時電子報)