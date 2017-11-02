MLB》種族歧視後首對決 葛瑞奧脫盔向達比修致歉

2017年11月02日 09:38 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

太空人古巴強打葛瑞奧（ Yuli Gurriel）在世界大賽第3戰對道奇日投達比修有做出種族歧視動作，今天第7戰兩人在事件後首次場上對決，葛瑞奧脫下頭盔向達比修致歉，最後兩人周旋13球，葛瑞奧擊出左外野飛球出局。

葛瑞奧今天擔任第5棒一壘手，1局上就與達比修遭遇。在踏入打擊區之前，葛瑞奧等到接觸達比修的視線才脫盔致意，達比修戴著手套的左手似乎也稍微向前伸了一下，接受了葛瑞奧所傳達的歉意。

當然，道奇主場球迷才不理會葛瑞奧的舉動，看到他就猛開汽水狂噓，連葛瑞奧已經踏入打擊區，場邊還斷斷續續的有「Let's go Dodgers」的喊聲。結果達比修今天雖然又被太空人打爆，至少是讓葛瑞奧出局了。

歧視爭議發生後，大聯盟對祭出明年例賽5場無薪禁賽處分，葛瑞奧也透過各種方式表達歉意，甚至希望私下親自向達比修致歉，只是達比修婉拒了，認為沒有必要，他也不是那麼在意了。

事實上，不用到第7戰對決達比修，葛瑞奧第6戰已遭道奇主場球迷狂噓。太空人教頭辛屈（A.J. Hinch）說，這是他在運動比賽聽過「最大聲又最久」的噓聲。

「我不覺得道奇球迷會放過他，也許永遠不會，這件事情會讓人們記得很久。」辛屈在第7戰也替子弟兵緩頰說：「他真的覺得很抱歉、很後悔，很受到良心的責備，也還有很多罰款要付。」

(中時電子報)