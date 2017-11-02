凌虐女童喝尿 牙刷戳下體 同志老闆遭求刑20年

2017年11月02日 10:00 中時 蔡依珍

一名經營即期食品行的男子，將5歲女童當性禁臠，逼喝尿、毆打、強制性交，遭起訴求刑20年。圖為員警在警局蒐集尿液樣品。（報系資料照 范揚光攝）

變態！在龍潭經營即期食品行的28歲王姓男子，聘用單親媽媽當員工，仗著媽媽認為他是同志、對異性沒有興趣，假好心照料，卻把單親媽媽的5歲女童當性禁臠，不但平時毆打、凌虐，還逼她口交、舔肛門、喝尿、更拿牙刷戳她下體，時間長達近2個月，桃檢依對未滿14歲女子施以凌虐後強制性交等罪嫌起訴，並求刑20年。

從事日韓及國內食品買賣的王男，去年11月僱用女童的單親母親在龍潭店內工作，今年7月要到中壢擴大展店時，主動表示願意24小時照顧女童、讓她安心工作，女童母親覺得深獲王男重用，又誤信王男是同志、不會對女兒不軌，7月8日起讓女童獨自住進王男位於中壢的住處。

沒想到竟開啟女童悽慘的凌虐史，王男不但日日以生殖器在女童臉、身體和大腿上磨蹭，射精到她臉上，還要求女童幫他口交、舔肛門，更趁幫她洗澡時，拿牙刷強插女童下體。

平時則命令女童在家得裸體，動輒以手機充電線抽鞭她，要求她以狗趴方式貼於地板，不准睡覺，不從就痛毆，或強逼她喝王男尿液當懲罰，還要女童下跪、搬重物，讓他手機錄影、取樂王男的蔡姓男友。王男後來變本加厲，連在人來人往的店內，都命女童公然下跪、喝下當場排放的尿液、向母親磕頭100次，見她疲憊更直接抓她頭撞地，和女童母親起衝突，還把她當出氣筒掌摑、痛毆。

直到8月28日，隔壁經商的劉姓婦人，發現女童全身多處紅腫瘀血，雙眼像被打成熊貓，女童一頭漂亮長髮也被剪掉、剃成光頭，帶回店內關心詢問，王男發現後闖進店內要搶走女童，劉婦恫嚇報警，王男連忙駕車逃逸。

桃園地檢署婦幼專組檢察官葉益發9月5日將王男拘提到案，並在他住處起出寢具、剪刀、牙刷、手機充電線、含有王男尿漬的飲料空瓶等證物，送驗後都發現沾有王男尿液、精液、女童血液等體液反應。

檢方痛斥王男為滿足個人偏差性慾，視女童為禁臠，以常人無法容忍的凌虐手段，殘害她身心健全發展，偵訊時又僅坦承部分犯行、供詞避重就輕、毫無悔悟，除依對幼童凌虐後強制性交、強制猥褻、傷害、凌虐幼童等罪嫌起訴，也建請法院量處有期徒刑20年。

女童母親一度因「寄人籬下」避重就輕，在檢警曉以大義下才娓娓道出發現的異狀，還說曾親眼目睹王男逼愛女喝尿，嚇得搶走倒掉，但仍不敢聲張，檢方將女童母親任由王男傷害、凌虐部分，另行分案偵辦。

另檢方為了保護女童，諮詢婦幼網絡專業醫師意見後，特別送到林口長庚醫院兒童加護病房住院治療檢查，詳細瞭解她長期受虐及受性侵害後的身心狀況，評估適宜接受訊問後，才進行偵訊，並啟動專家證人司法訪談程序，委請具有社會及發展心理學博士學位之專業人士，擔任專家證人協助偵訊。

(中時)