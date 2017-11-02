蔡政府沒馬英九真的活不下去！這事又算他頭上

蔡英文總統座車，圖為奧迪Audi A8L。（資料照片，黃世麒攝）

友善列印
中時電子報

蔡英文總統520上台後，總統車隊從馬英九時期的BMW大七系列，換成AUDI A8L。昨民進黨立委王定宇表示現有的奧迪隨扈車於2015年決定採購的，用便宜隨扈車綁總統車輛，質疑當時決策是誰作的？國安局低調責推馬政府。網友則認為「沒有馬英九，民進黨就活不下去了。」不如蓋個英九廟天天拜吧！那麼怕死用坦克車當座車好了。

去年國安局買9輛A8L，給總統、副總統和隨扈用，只有基本防護功能，少買了一輛全功能的防彈車。由於總統座車必須與隨扈車同型，也只能買同型車，形同被車商綁架，因為車商先賣2、3百萬的車，再綁2500萬車，予取予求，根本不必殺價。

根據《聯合報》報導，王定宇質疑現有的奧迪隨扈車，是在民國2015年決定採購的，當時作決策是誰？國安局表示不是國安局決定的，但不便說，「委員很清楚，講的是對的」。暗示當時的採購，是馬政府決定的。

網友則認為「沒有馬就一事無成的政府」、「到底是有多愛馬英九啊？」、「這政府根本沒擔當，執政一年多 還推給前朝，是什麼爛政府。」、「現在遇到民怨反彈就是前朝決定的，說真的，民進黨你們到底作了那些事，是真的照顧了全國老百姓，值得那出來臭屁的。」、「凡事推前朝，那要新政府幹嘛？」

另有網友表示說是欺敵，但現代的戰爭真的打起來，妳有幾輛打幾輛，全部團團包圍然後炸光光，再從毁損的車輛找目標，真的以為敵軍跟妳玩「猜猜我是誰」，那麼敵軍也太好騙了吧！

(中時電子報)

索國提倒閣 馬朗嘉：台索關係第… 關鍵第3標解決 衛武營國家表演藝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。