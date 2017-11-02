蔡政府沒馬英九真的活不下去！這事又算他頭上

2017年11月02日 09:41 中時電子報 陳怡文

蔡英文總統520上台後，總統車隊從馬英九時期的BMW大七系列，換成AUDI A8L。昨民進黨立委王定宇表示現有的奧迪隨扈車於2015年決定採購的，用便宜隨扈車綁總統車輛，質疑當時決策是誰作的？國安局低調責推馬政府。網友則認為「沒有馬英九，民進黨就活不下去了。」不如蓋個英九廟天天拜吧！那麼怕死用坦克車當座車好了。

去年國安局買9輛A8L，給總統、副總統和隨扈用，只有基本防護功能，少買了一輛全功能的防彈車。由於總統座車必須與隨扈車同型，也只能買同型車，形同被車商綁架，因為車商先賣2、3百萬的車，再綁2500萬車，予取予求，根本不必殺價。

根據《聯合報》報導，王定宇質疑現有的奧迪隨扈車，是在民國2015年決定採購的，當時作決策是誰？國安局表示不是國安局決定的，但不便說，「委員很清楚，講的是對的」。暗示當時的採購，是馬政府決定的。

網友則認為「沒有馬就一事無成的政府」、「到底是有多愛馬英九啊？」、「這政府根本沒擔當，執政一年多 還推給前朝，是什麼爛政府。」、「現在遇到民怨反彈就是前朝決定的，說真的，民進黨你們到底作了那些事，是真的照顧了全國老百姓，值得那出來臭屁的。」、「凡事推前朝，那要新政府幹嘛？」

另有網友表示說是欺敵，但現代的戰爭真的打起來，妳有幾輛打幾輛，全部團團包圍然後炸光光，再從毁損的車輛找目標，真的以為敵軍跟妳玩「猜猜我是誰」，那麼敵軍也太好騙了吧！

(中時電子報)