MLB》跨不過「1.2難關」 達比修有第七戰又爆炸

2017年11月02日 09:48 中時電子報 蔡銘仁

達比修有世界大賽第三戰時核爆，僅投1.2局就黯然退場，今(2日)第七戰回到道奇主場，扛重任的他誓言重振復仇，然而卻事與願違，達比修自開局後屢遇亂流，首局失掉2分後，接著2上更是大爆炸，最後被史普林格(George Springer)轟出2分炮後，再次只撐1.2局就黯然退場。

達比修國聯分區系列賽到冠軍賽，先發2場奪2勝、自責分率僅1.42，表現出色，但他到世界大賽卻是大失常。他第三戰於太空人主場先發，在那個主場戰績4勝1敗、自責分率2.16的他，卻是僅投1.2局就失4分遭KO；不過道奇仍對他有信心，關鍵第七戰仍選擇讓他披掛上陣。

達比修滿心渴望復仇，1上雖被史普林格敲二壘打後，單局失掉2分，不過其實扣除觸擊的打席，面對4打者有兩度取得球數領先，狀況還不差。達比修2上續投，對麥坎(Brian McCann)也是連搶2好球；然而就跟1上被葛瑞奧(Yuli Gurriel)黏13球一樣，達比修決勝球出不來，反讓麥坎凹到保送。

接著達比修跟M.岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)對決，切球跑到紅中被逮中敲二壘打，雖連製造2顆內野滾地球，但麥卡勒斯(Lance McCullers)的滾地球，唯一有機會攔下的達比修卻未能掌握住，讓太空人攻得第3分。隨後他再度和史普林格對決，速球跑到紅中偏低，挨了2分炮重擊。

達比修2006年還效力日本火腿時，曾在日本大賽封王戰繳7.1局失1分好投，率火腿撂倒中日龍奪冠。如今或許是緊張作祟，達比修連兩場都沒能跨過「1.2局」這個難關，此役比第三戰更慘且關鍵，失掉多達5分，也讓道奇在這決定冠軍與否的戰役，一開賽就陷於落後局面。

(中時電子報)