洛杉基：國民黨敗給民進黨 就是輸在臉皮不夠厚

總統蔡英文。(資料照片)

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中時電子報

自由作家洛杉基稍早在臉書PO出兩年前回顧，並表示國民黨敗給民進黨，就是輸在臉皮不夠厚，心不夠黑。他說台灣民主政治，淪為兩黨比爛，選民的水準就可見一斑。

民進黨立委段宜康曾被捲入工業用無水石膏合法化爭議，前立委蕭景田曾批評段身為立委，放話有干預司法、施壓之嫌。對此，民進黨立委段宜康說，他是在黃孟珊檢察官於臉書發文後，才「被動」回應，在此之前從未公開評論，不解蕭景田「干預、施壓司法」的說法。時任民進黨主席的蔡英文表示，段宜康整件事從頭到尾都已經說得清楚，他的作法完全符合國際標準，他是作立法委員該做的事情，並準備對指控提出告訴，段委員做的是負責任的作法。

洛杉基前年11月貼出相關報導，並表示蔡英文即使知道這立委不是東西、干預司法、成天搞烏龍爆料，依然力挺。若那天黨主席或總統貪污舞弊，立委必然全力力挺，這就是綠林好漢的義氣。反觀國民黨，立委被圍剿，黨主席以降，各個不沾鍋，袖手旁觀；黨主席或總統被圍剿，立委跑得比誰都快。「一個是壞死的民進黨，一個是笨死的國民黨，台灣人是要選一個壞蛋來當總統，還是選個笨蛋來當總統？」

洛杉基稍早轉貼該文，並表示國民黨敗給民進黨，就是輸在臉皮不夠厚，心不夠黑。台灣民主政治，淪為兩黨比爛，選民的水準就可見一斑。

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

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